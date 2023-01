El vostre projecte posa en valor el barri i el comerç de proximitat. D’on sorgeix la idea i amb quin objectiu principal?

Ja fa anys que des de l’Associació Veïnal i Cultural Tres Forques venim col·laborant amb els comerços de proximitat perquè els considerem una part essencial del nostre barri que aporta al veïnat alegria, vida i salut, a més de millorar l’economia local i el món, al aportar a la seua sostenibilitat.

Enguany hem volgut aprofundir en la relació de confiança entre els comerços del barri, particularment els del Mercat Municipal de Castilla, i l’Associació Veïnal i Cultural Tres Forques. Volem que sàpiguen que poden comptar amb el nostre suport i els nostres recursos per al que necessiten.

Sabem que no ha sigut fàcil mantindre els negocis oberts en aquests últims anys i per això volem fer un reconeixement públic a la tasca que fan els nostres comerciants.

Quines accions dueu a terme per fer-ho possible?

Amb l’impuls inicial de la fundació hem aconseguit posar en marxa el projecte «Comerç 3F». Després hem anat sumant col·laboracions com la de l’Ajuntament de València o la Generalitat Valenciana. Amb tots els recursos disponibles hem dut a terme múltiples iniciatives.

En un context com l’actual, de necessitat de retornar a la vida de proximitat, especialment en el consum responsable però també en altres aspectes com les xarxes comunitàries, quin paper han de jugar les associacions de comerciants i les associacions veïnals?

Han de ser actors claus, reconeguts a nivell local, tant per l’administració com per la ciutadania.

Ningú millor que els propis veïns i veïnes o comerciants locals pot conèixer les necessitats que té eixe barri per a convertir-se un espai òptim on viure. En canvi, si actuem individualment, tant persones com comerços, el nostre abast és molt limitat. Aquestes organitzacions són la manera que hem de tindre per a estructurar-nos i poder actual a un nivell local. Només si aconseguim canviar l’àmbit local podrem aconseguir després canviar l’àmbit global.

Com ho fem per implicar a la ciutadania en un moment d’atomització i individualització de la societat?

Simplement hem de oferir productes, serveis i informació que siguen interessants per a la població.

Si els podem demostrar que comprar en el comerç de proximitat millora la seua salut i la seua economia, segurament modificaran la seua percepció dels comerços locals i probablement compraran més allí.

El més complicat és arribar als destinataris d’aquest missatge perquè hui en dia competim amb molts altres canals d’informació de gran potència. Per això hem pensat que quins millors actors que una associació veïnal o altra comercial que ja estan arrelades al territori i que tenen accés a molts contactes a nivell de barri.

Què suposa per vosaltres ser seleccionats en les ajudes per a projectes que canvien el món atorgades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte?

Són fonamentals convocatòries com aquesta si volem canviar el món. Les associacions sempre veiem a més llarg termini que l’administració, però necessitem recursos per a dur a terme les nostres iniciatives. Si aquestes milloren la societat, les administracions prenen nota i, en algunes ocasions, actuen.

El molt positiu, a més, que aquestes ajudes siguen per a projectes interassociatius, perquè ens obliguen a eixir del nostre espai i a relacionar-nos amb altres persones i entitats, multiplicant les possibilitats d’aprenentatge i d’acció.