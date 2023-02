El balanç d’afectats pel terràtremol del sud-est Turquia i el nord de Síria —d'una magnitud de 7,4 en l’escala de Richter— supera ja els 22.000 morts i les més de 70.000 persones ferides. Just una setmana després del succés, els treballs de cerca de supervivents estan concloent; les probabilitats de trobar persones amb vida entre els enderrocs disminueixen a mesura que passen els dies, però ara comencen els treballs per assistir als supervivents i començar a recuperar i reconstruir les zones afectades per la tragèdia.

Una volta més, arran la tragèdia, la solidaritat ha enarborat la seua transcendència internacional. Des del primer moment, equips i grups de rescat de tot el món es van presentar a la zona afectada per tal de prestar tota l’ajuda necessària; també valencians. Des de la Comunitat Valenciana, van partir diferents equips de bombers i voluntaris de les ONG que, durant els últims dies, han participat activament en els treballs de cerca de supervivents i contribuint a salvar vides, com han relatat en primera persona a Levante-EMV. Paral·lelament,les xarxes d’ajuda també s’han desplegat a terres valencianes amb la recollida de productes de primera necessitat en punts habilitats per diferents organitzacions i, també, a través de la comunitat turca present a la Comunitat Valenciana. A més a més, com recorden des de Caixa Popular, s’han habilitat diferents canals d’ajuda econòmica, gestionats per diverses entitats, perquè la ciutadania valenciana puga contribuir a finançar l’ajuda prestada per estes. Dos d’estos comptes bancaris són el de Cruz Roja (ES44 3159 0015 8920 5225 7926) i el d’Acnur (ES98 3159 0066 9624 1854 0320).