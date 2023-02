La Coordinadora Valenciana d’ONGD reunirà hui dilluns 20 de febrer a València a activistes locals i internacionals de diferents moviments socials -juvenil, mediambiental, feminista-, organitzacions de persones migrants i entitats que treballen per l’Economia del Bé Comú per a debatre com treballar conjuntament per a impulsar la defensa dels drets humans i la justícia social i ambiental enfront dels reptes globals i comuns als quals ens enfrontem.

El fòrum «Connectant drets. Lluites col·lectives i cooperació internacional en el Antropoceno» - que se celebrarà en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània- pretén visibilitzar les alternatives que ja s’estan treballant des de la ciutadania que participa en estos moviments per a fer front a la creixent desigualtat; la falta d’oportunitats de joves, migrants i altres col·lectius; la persistència de la discriminació i les violències contra les dones; i l’amenaça del canvi climàtic, entre altres qüestions. El fòrum s’obrirà a les 17.30 hores amb la intervenció del professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat d’Alacant Carlos Gómez Gil, i continuarà amb un posterior debat.