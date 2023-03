L’entitat financera valenciana llança la tercera convocatòria d’ajudes destinades a la realització de projectes per la igualtat de gènere. Estes ajudes es financen amb un fons de 10.000 euros que es genera gràcies a la targeta Dona de Caixa Popular.

La targeta Dona és la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un percentatge dels beneficis per cada compra a projectes socials que fomenten la igualtat entre les persones, sense cap cost per als usuaris de la targeta.

Poden sol·licitar-la homes i dones, clients o no clients de l’entitat, en qualsevol de les més de 75 oficines de Caixa Popular. Es tracta d’una targeta compromesa, pensada per a persones conscienciades amb la igualtat.

Caixa Popular llança esta convocatòria perquè es presenten les entitats socials que treballen iniciatives centrades en l’àmbit de la dona i el foment de la igualtat a la Comunitat Valenciana. Les sol·licituds es poden presentar fins al 12 d’abril a través de la pàgina web de Caixa Popular.

La dotació total de la convocatòria és de 10.000 euros que es distribuiran en una ajuda de 6.000, una de 3.000 i altra de 1.000. Entre tots els projectes presentats, les persones que treballen a Caixa Popular seleccionaran els tres finalistes. Finalment, els usuaris de la targeta Dona decidiran el resultat final a través de la seua votació en línia.

Gràcies a les anteriors convocatòries, estes ajudes s’han destinat a millorar l’ocupabilitat i oferir formació a dones víctimes de violència de gènere, millorar l’autonomia de dones que pateixen explotació sexual, oferir tallers per a dones diagnosticades en salut mental o intervenció especialitzada per a dones amb trastorn addictiu víctimes de la violència masclista, entre altres.

L’entitat preferida per les dones

La iniciativa de la convocatòria d’ajudes forma part del projecte Caixa Popular Dona, que comprèn diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones, un dels valors de l’entitat des que va nàixer l’any 1977.

Recentment, s’ha creat la línia InvestigaDona, una iniciativa per a promoure l’accés de la dona i la xiqueta en la ciència i recaptar fons per a la investigació i generació de nou coneixement.

En el seu compromís per la igualtat, Caixa Popular ha llançat altres iniciatives, com la col·laboració amb la Fundació Novaterra amb un projecte d’autotreball per a dones amb pocs recursos, i també organitzen sessions de sensibilització i educació en igualtat. A més, compta amb els esdeveniments «Dona la veu» conduïts per la presentadora Mariola Cubells o «Caixa Popular Dona» per Emma Tomàs amb convidades amb un paper rellevant en el terreny de la igualtat i la dona, o l’exposició itinerant «Valencianes per la igualtat» formada per sis figures creades per les artistes falleres Maria José i Pilar Luna que reivindiquen diferents afirmacions sobre la igualtat.