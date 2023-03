La veu de dones equatorianes recorrerà la Comunitat Valenciana, dins del programa de sensibilització «Ser dona al Sud 2023» del Fons Valencià per la Solidaritat i amb el cofinançament de la Diputació de València, amb les finalitats de, en el marc del Dia Internacional de la Dona, donar a conéixer la realitat de les dones i la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del sud; exposar com han canviat les seues vides a conseqüència del projecte de cooperació internacional al desenvolupament del Fons que els afecta; i d’intercanviar coneixements i experiències amb el municipalisme valencià.

La delegació equatoriana està formada per Zoila Chimnoraza, artesana i presidenta de la «Cooperativa Padre Rafel González», Flor Lema, artesana i gerent de la cooperativa, Danilo Barreto, director de Desenvolupament Social del municipi equatorià de Biblián, i Estefania Crespo, tècnica de Suport Social de Biblián. El testimoniatge de la delegació de l’Equador recorrerà més de 20 municipis de la Comunitat Valenciana socis del Fons durant el mes de març. Durant les visites als diferents municipis, les dones equatorianes realitzaran encontres institucionals, tècnics i socials amb els objectius de compartir experiències, coneixements i realitats en matèria de polítiques d’igualtat i de desenvolupament socioeconòmic amb perspectiva de gènere que fomente l’autonomia de les dones. En concret, en cada localitat valenciana, la delegació equatoriana portarà a cap una conferència al voltant d’una exposició per a traslladar la seua realitat i la incidència que ha tingut el municipalisme valencià solidari -a través del Fons- en el desenvolupament propi, familiar i territorial. Per altra banda, es durà a terme una jornada de convivència amb persones de la corporació i tècniques, així com amb entitats socials, per a compartir eines que transformen la vida de les dones. «Ser dona al Sud» va nàixer en 2004 i, després de 18 edicions, s’ha consolidat en un programa d’educació per al desenvolupament del Fons amb veus del sud que han col·laborat o s’han beneficiat en projectes de cooperació internacional al desenvolupament, en el sector d’igualtat i enfortiment institucional, junt amb el Fons Valencià.