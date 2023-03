Des de fa anys, l’est fronterer amb Uganda i Ruanda, concretament la província de Kivu del Nord, és escenari dels violents enfrontaments entre forces regulars i milícies, que arrasen tot al seu pas per les comunitats rurals de la zona. «La fam, la violència en general i més concretament la violència sexual s’han generalitzat especialment en aquesta zona, on se situa la ciutat de Beni, sent una estratègia de guerra més. Això suposa sens dubte la més dura de les expressions de la desigualtat de gènere que pateixen les dones». Així ho explica la responsable d’Acció Humanitària de Farmamundi, Tania Montesinos.

Precisament a Beni, els esforços de Farmamundi s’han concretat a través d’un projecte de 18 mesos que acaba de concloure i que ha estat centrat en la prevenció i mitigació de la violència sexual i de gènere, on s’ha atés 15.848 dones i xiquetes. Al costat de l’ONG local ‘Programme de ‘Promotion de Soins de Santé Primaire, «hem aconseguit enfortir la capacitat de resiliència en salut de més de 99.000 persones en les estructures de salut de tres llogarets, en un context d’emergència sanitària motivat pels brots recurrents d’ebola, covid-19 i el conflicte armat.