La Federació Internacional d’Associacions de Lluita contra la Lepra (ILEP), de la qual Fontilles forma part, celebrarà a València la setmana que ve la seua assemblea anual. L’organisme, fundat en 1966 i del qual formen part catorze entitats de tot el món, és present en seixanta països a través d’un miler de projectes de cooperació al desenvolupament orientats a previndre la lepra i altres malalties desateses vinculades a la pobresa, tractar a les persones afectades i millorar les seues condicions de vida.

La trobada, organitzat per la fundació Fontilles, tindrà lloc entre dimarts 21 i divendres 24 de març a l’hotel València Palace. Durant quatre dies, al voltant de 50 representants de les catorze entitats membre –originàries d’Alemanya, Bèlgica, el Canadà, Espanya, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó, Països Baixos, el Regne Unit i Suïssa– intercanviaran les seues experiències en la lluita contra la lepra, compartiran les bones pràctiques desenvolupades durant l’últim any i debatran sobre els principals reptes en el tractament de la malaltia.

El programa preveu diverses reunions de la comissió tècnica de ILEP durant el dimarts i el dimecres; de les direccions generals de les entitats, el dijous; i dels responsables de projectes de cooperació, el dijous i el divendres. L’assemblea conclourà el divendres amb un plenari i amb la visita al sanatori de Fontilles a la Vall de Laguar, a la Marina Alta, en el qual des de la seua creació en 1909 van rebre tractament de lepra al voltant de 3.000 pacients.

La malaltia de la lepra va registrar 140.594 nous casos en el món en 2021, últim any de què existeix informació. La xifra va suposar un augment del 10 % respecte als 128.405 casos localitzats en 2020 i va estar acompanyada per un increment de les deteccions en xiquets i xiquetes i amb discapacitats associades. El nombre de persones afectades que presentaven discapacitats visibles en el moment de la detecció va augmentar en un 18 %, en passar de 7.198 en 2020 a 8.492 en 2021, la qual cosa va suposar el 6 % de les noves deteccions i va situar la taxa de discapacitat en 1,1 casos per milió d’habitants.

Al seu torn, els nous casos detectats en xiquets i xiquetes menors de 15 anys van créixer en un 4,9 %, de 8.629 a 9.052, la qual cosa va implicar el 6,4 % del total i va suposar una taxa de 4,5 casos per milió de població infantil. Les dades s’allunyen del compliment de les metes establides per a 2030.