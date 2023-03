No hi ha treva per a la infància a Síria. Dotze anys després del començament d’un conflicte que està lluny de resoldre’s, continua patint les seues conseqüències. Segons Aldeas Infantiles SOS, que en cap moment ha deixat de treballar en la zona malgrat el conflicte bèl·lic, més de set milions de xiquets i xiquetes continuen necessitant ajuda humanitària. «En un país destruït pel conflicte i la crisi econòmica, primer la pandèmia i més recentment el terratrémol han vingut a empitjorar una situació que ja era tràgica», asseguren des de l’organització d’atenció directa a la infància.

Aldeas Infantiles SOS va posar en marxa al febrer un Programa d’Emergències a Alep i els seus voltants per a donar resposta a la crisi humanitària generada pel terratrémol, amb l’objectiu prioritari de garantir la seua supervivència i protecció i evitar la separació de pares i fills, fent costat a les famílies durant aquesta crisi humanitària. A través d’aquest programa es proporciona suport psicològic i social, serveis de reunificació familiar, ajuda en efectiu, vals per a menjar, espais segurs per als xiquets i xiquetes i, a més, reforç educatiu.

El programa, que estarà actiu durant tres anys i arribarà a 25.000 persones, no estaria complet sense una segona fase en la qual es treballarà per a millorar les condicions de vida de les famílies, ajudant-los a desenvolupar les seues habilitats parentals i la seua capacitat per a oferir als seus fills i filles entorns protectors.

«A Síria hi ha una necessitat d’abordar l’atenció a llarg termini dels xiquets i les xiquetes que han patit la violència, la pèrdua i la separació de la seua família, la interrupció de la seua educació i que no han pogut gaudir d’una infància pacífica», afirmen en Aldeas, on treballen per a ajudar a millorar la capacitat de recuperació psicològica i econòmica dels xiquets, xiquetes, joves i famílies afectats pel conflicte armat.

L’atenció psicològica és essencial per a la recuperació emocional dels xiquets i xiquetes, alguns dels quals només han conegut la guerra. «Aquests xiquets pateixen estrés tòxic, una reacció fisiològica a una situació adversa que es prolonga en el temps i pot tindre conseqüències en l’àmbit neurològic, del creixement i immunològic. Acompanyar-los i ajudar-los a afrontar i a superar les seues ferides emocionals és indispensable per a aconseguir la seua recuperació i cuidar la seua salut mental», expliquen des de Aldeas.

Des de 1981, Aldeas Infantiles SOS treballa a Síria amb xiquets, xiquetes i adolescents que han perdut la cura parental o estan en risc de perdre’l.