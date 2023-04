El testimoniatge de dones artesanes equatorianes ha recorregut 20 municipis de la Comunitat Valenciana (Alcàsser, l’Alcúdia, Alfafara, l’Alfàs del Pi, Betxí, Bocairent, Burjassot, Canals, Castelló de Rugat, Estivella, Gandia, la Llosa de Ranes, Mislata, l’Olleria, Ontinyent, Elx, Teulada Moraira, València, Vallada i Xàtiva) dins del programa de sensibilització “Ser dona al Sud” del Fons Valencià per la Solidaritat, el qual ha comptat amb el cofinançament de l’Àrea de Cooperació Internacional de la Diputació de València.

La finalitat d’aquest projecte, realitzat dins del marc del Dia Internacional de la Dona i el qual ha arribat directament a un total de 945 persones, ha sigut donar a conéixer a la població del territori valencià la realitat de les dones de comunitats rurals de l’Equador -en concret del municipi de Biblián- i la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del sud, així com intercanviar experiències i coneixements amb el municipalisme valencià en matèria d’enfortiment socioeconòmic de dones.

Així mateix, les dones participants, beneficiàries de projectes de cooperació internacional del Fons, han traslladat com han incidit aquests en la millora de les seues vides. La delegació equatoriana ha estat formada per Zoila Chimborazo, artesana i presidenta de la "Cooperativa Padre Rafel González", Flor Acevedo, artesana i gerent de la cooperativa, Danilo Barreto, director de Desenvolupament Social del municipi equatorià de Biblián, i Estefania Crespo, tècnica de Suport Social de Biblián.

En els diferents municipis on l’equip equatorià de “Ser dona al Sud” ha participat, s’han mantingut jornades de treball amb personal institucional i tècnic per a compartir experiències, coneixements i realitats en matèria de polítiques locals per aconseguir la igualtat real entre dones i homes i per la lluita contra la violència de gènere, així com s’ha mostrat la incidència i resultats del projecte de cooperació al desenvolupament “Enfortiment empresarial Bibilak” del Fons.

Conferències

La delegació equatoriana també ha dut a terme conferències -a espais municipals dirigides a la població en general i a centres educatius dirigides a persones joves- on les dones del sud han compartit la seua realitat, han reflexionat sobre la rellevància d’apoderament socioeconòmic de les dones en totes les parts del món per a l’exercici de la seua autonomia i han dialogat respecte a la importància de la igualtat real entre dones i homes.

A més, aquesta edició de “Ser dona al Sud” ha comptat amb l’apropament del procés d’elaboració manual de productes artesanals de “paja toquilla”, element clau en el projecte de cooperació del Fons a Biblián, on amb la col·laboració del Fons, entre altres, s’hi ha constituït la “Cooperativa Padre Rafael González” perquè les artesanes s’agruparen, es capacitaren, s’apoderaren socioeconòmicament i dignifiquen les seues vides.

“Ser dona al Sud” va nàixer en 2004 i, després de 19 edicions, s’ha consolidat en un programa d’educació per al desenvolupament amb veus del sud que han col·laborat o s’han beneficiat en projectes de cooperació internacional al desenvolupament, en el sector d’igualtat i enfortiment socioeconoòmic o institucional, junt amb el Fons Valencià. En la present edició, el Fons ha apostat per mantindre els alts nivells de persones valencianes sensibilitzades a través dels testimoniatges de la delegació equatoriana.