Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, l’ONG Farmamundi reivindica el seu paper en la millora de la qualitat de vida de les persones en risc de vulnerabilitat i la importància de les organitzacions sanitàries en la defensa de la salut. L’ONG, que celebra enguany el seu 30 aniversari, ja ha prestat assistència sanitària a 27 milions de persones en més de 70 països en aquest temps, destacant el subministrament de medicaments essencials, la promoció de la salut i la prevenció de malalties en països en desenvolupament.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), almenys uns 3.600 milions de persones en el món, és a dir, la meitat de la població mundial, segueix sense gaudir d’una cobertura plena de serveis de salut essencials. A més, quasi 2.000 milions afronten «una despesa en atenció de salut catastròfic o empobridor». La salut és un dret humà fonamental que ha de ser accessible per a totes les persones, especialment per a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat. Per això, des dels orígens de Farmamundi en 1993 fins a l’actualitat, l’ONG ha abordat els problemes de salut des d’una visió integral.

«Aquests anys, la nostra raó de ser han sigut els 27 milions de persones de més de 70 països que han rebut atenció sanitària a través dels 600 projectes de cooperació i més de 300 intervencions d’acció humanitària i emergències que hem dut a terme en aquestes tres dècades. I és que les ONG sanitàries com Farmamundi som necessàries per a continuar posant el focus en la realitat de molts països empobrits que d’una altra manera serien ignorats», explica el director de l’ONG, Joan Peris.

2.700 tones de medicaments

Si bé l’accés a la salut va més enllà de l’accés als medicaments, aquests són una part indispensable per a garantir una qualitat de vida digna i previndre o tractar malalties. Així ho detalla Peris: «Els medicaments, vacunes i productes sanitaris classificats com a essencials han de ser considerats de primera necessitat, anteposant la seua disponibilitat i accessibilitat per damunt de qualsevol altra mena de consideracions polítiques, econòmiques o religioses».En aquests 30 anys, Farmamundi ha distribuït 2.700 tones de fàrmacs.

«Hem de conscienciar sobre les desigualtats en l’accés a les cures sanitàries», afirma el director de l’entitat

«Encara queda molt per fer. Hem de continuar conscienciant sobre la importància de la salut i sobre les desigualtats que existeixen en l’accés a les cures sanitàries en diferents parts del món», afig. Amb les eleccions generals molt a la vora i també les autonòmiques en dotze comunitats autònomes, Farmamundi apel·la al fet que les i els governants vetlen pel compliment dels drets humans, i específicament pel dret a la salut.