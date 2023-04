Una vegada a l’any, al mes d’abril, s’organitza la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació en tots els països on és present la Campanya d’Acció Mundial per l’Educació (CME), amb l’objectiu de cridar l’atenció sobre la necessitat de fer real i efectiu el dret a una educació de qualitat per a totes les persones en el món.

Enguany les ONG Ajuda en Acció i Entreculturas, en aliança amb la Universitat de València, han organitzat per al pròxim dimecres 26 d’abril a València els actes centrals de la Setmana Mundial per l’Educació (SAME), baix el lema «Dona-li ritme a la igualtat», que persegueix la sensibilització pel compliment de l’ODS4 i la igualtat de gènere en l’educació i en la qual participen, a més de la Universitat de València, nombrosos centres educatius de la Comunitat Valenciana. La jornada començarà a les 9.45 hores amb la presentació acadèmica a l’Aula Magna de la Universitat de València i tandem dialògic a propòsit del lema «Transformacció per la igualtat... mobilitza’t!» sobre el dret a l’educació amb perspectiva de gènere. Després de l’acte, tota la comunitat universitària partirà caminant cap a l’antic llit del riu, per a confluir allí amb la resta de centres educatius. A partir de les 11.30 hores es concentraran els grups escolars i universitaris en el llit del va riure, sota el Pont del Real, on, rebuts a ritme de batucada, es desenvoluparà una posada en comú del treball realitzat en el marc de la SAME sota el lema «Transformació i Igualtat» amb la presentació dels treballs sobre dones referents que hagen realitzat els centres, lliurament de diplomes i manifest final. En concloure es procedirà a la lectura del manifest. Amb aquest acte les i els joves reivindicaran davant la ciutadania, els mitjans de comunicació i els representants polítics el compliment de l’Agenda2030 i els compromisos adquirits en matèria de solidaritat, dret a l’educació i Ajuda Oficial al Desenvolupament La Campanya Mundial per l’Educació (CME) és una coalició internacional present en més de 100 països, formada per ONG, sindicats de l’entorn educatiu, centres escolars i moviments socials de molt divers signe que es mobilitza per a reclamar el compliment íntegre dels compromisos internacionals signats pels Estats per a garantir l’accés a una educació de qualitat per a totes les persones del món. La campanya persegueix la mobilització a tot el món fent treballs en els centres educatius i les universitats unes unitats didàctiques temàtiques. Es desenvolupen actes centrals amb la participació de la comunitat educativa i representants polítics, a més de campanyes de comunicació en les quals participen més de 35 entitats de quasi totes les Comunitats Autònomes. A Espanya les entitats que organitzen la campanya són Ajuda en Acció, Entreculturas, Educo i Plan Internacional. A nivell Comunitat Valenciana, les entitats implicades en la SAME són: Ajuda en Acció, Educo, Entreculturas, Fundació Mainel i Ilêwasi.