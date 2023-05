La jornada central de la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació —que se celebra a tots els països on està present la Campanya d’Acció Mundial per l’Educació (CME)—, organitzada per les ONG Ajuda en Acció, Educo i Entrecultures, es va tancar dimecres passat, 26 d’abril, al Jardí del Túria amb la lectura, davant desenes d’estudiants i docents congregats, d’un manifest en què es reclama «una educació que promogui la igualtat de gènere, que abordi les causes profundes de la discriminació i l’exclusió i contribuïsca a la construcció d’una societat justa i igualitària».

L’escrit, adreçat al Govern espanyol, els ministeris d’Educació i Assumptes exteriors, Unió Europea i Cooperació i les conselleries d’Educació i Cooperació Internacional exigeix​incrementar la inversió en educació, desenvolupar i ampliar l’educació sexual integral, augmentar el finançament de la cooperació espanyola i «prendre consciència, reflexionar i revisar críticament les normes socials, actituds i pràctiques de gènere perjudicials». Abans, es van concentrar uns grups escolars i universitaris baix el Pont del Reial, on van posar en comú el treball realitzat en el marc de la SAME 2023 i es van presentar els treballs realitzats per els centres sobre dones referents.