La vida és un cúmul de circumstàncies de tot tipus, algunes buscades, altres inesperades. N’hi ha que ens agraden i contribueixen a la nostra felicitat i d’altres que ens colpegen amb força i ens deixen sense saber com reaccionar. Però és ací, precisament en els pitjors moments, quan la nostra actitud i la nostra manera d’afrontar la realitat, per molt dura que siga, pot resultar determinant per canviar-la i tirar endavant.

Precisament, aquesta és la temàtica sobre la qual gira el nou documental del director valencià Alberto Pla. Una producció pròpia, duta a terme juntament amb l’equip de la seua agència i amb la col·laboració inestimable del psicòleg Antoni Martínez. Un documental que s’estrenarà divendres que ve, dia 5 de maig, a les 19 hores, a Ruzafa Studio amb entrada lliure fins a completar l’aforament. En aquesta peça audiovisual diversos protagonistes expliquen les seues històries de vida, totes diferents, totes marcades per realitats complicades i complexes. Però totes amb un punt en comú, la resiliència, l’actitud positiva, les ganes de viure, no rendir-se. Entre ells hi ha persones com David Casinos, Olga Huerta, Fidel Narváez i Aurora, una dona que va haver de superar grans penúries durant el franquisme.