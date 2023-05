A pocs dies del Dia Internacional contra l'Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia, que se celebra el pròxim 17 de maig, es fa patent la necessitat de continuar impulsant recursos educatius que ajuden adolescents, xiquets i xiquetes a ser conscients del seu poder com a agents de canvi. Per això, des de l'ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) s'han organitzat diverses activitats, dins del seu projecte d'Educació per a la Ciutadania Global, pensades per a combatre els discursos d'odi que ataquen al col·lectiu LGTBI i centrades en fomentar el pensament crític i la convivència com una expressió d'autonomia, llibertat i respecte als Drets Humans.

A més d'aquestes activitats, centrades en la desconstrucció d'estereotips, la segona fase del programa ha abordat la igualtat de gènere des d'un enfocament d'interseccionalitat, que ha obert la possibilitat de comptar amb referents del territori com LAMBA (Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar) o United Minds, que han traslladat als tallers la igualtat des d'una mirada intercultural. A aquestes col·laboracions, s'uneix COMCAVIS, organització que lluita a favor dels drets de les dones transsexuals i la comunitat LGBTI a El Salvador. Bianka Rodríguez i Karla Avelar van compartir amb l'alumnat dels centres les seues vivències i recorreguts de vida envoltades de violència a El Salvador, així com la seua obstinació per continuar lluitant en el reconeixement de les seues pròpies identitats i drets. D'aquesta manera, el projecte connecta les escoles rurals de les comarques castellonenques dels Ports i l'Alt Maestrat amb persones, col·lectius i referents valencians, i també internacionals, amb la finalitat de crear de forma compartida espais d'aprenentatge coeducatius: segurs, igualitaris i justos a les aules. L'objectiu ha sigut involucrar a tota la comunitat educativa en el procés d'aprenentatge i canvi social dels centres educatius rurals en dos nivells. D'una banda, posant el focus de la intervenció sobre el professorat donat el seu rol d'agent multiplicador de l'aprenentatge. D'altra banda, l'alumnat és el receptor últim de les activitats a través d'una pedagogia activa i crítica. “Dones de l’escola rural ens obrim al món” no sols posa nom al projecte, es tracta d'una de les reivindicacions manifestades per la comunitat educativa que exigeix l'obertura, des de la seua identitat local, al món global. Per a comptar amb recursos que permeten educar en la pau, en la resolució de conflictes i en la solidaritat des d'una perspectiva global, que incloga la responsabilitat personal i col·lectiva amb el desenvolupament humà de totes les persones i societats. El projecte, que compta amb el suport de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, està dirigit al seu torn a "teixir xarxes" entre la comunitat educativa i els centres rurals de totes dues comarques amb la finalitat que l'educació es convertisca en una porta oberta a la participació i a la generació de xarxes de treball per a la transformació social.