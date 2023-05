El passat 6 de maig, els cines Lys van albergar l’estrena de ‘Flores de tierra quemada. Estrategias del terror en Guatemala y España’, un documental que reflexiona sobre els paral·lelismes entre les fosses del franquisme a Paterna i les del genocidi maia a Guatemala.

El documental, de 72 minuts, està dirigit per Sergi Tarín, Óscar Navarro i Katherine Muñoz Tirano. Els dos primers ja van signar el 2012 i el 2015 dos documentals sobre les fosses de Paterna: ‘El Terrer. Un poble emmudit’ i ‘Dones de Novembre. Les fosses clandestines del franquisme’. Aquest nou treball ha comptat amb el suport econòmic de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i ha estat produït per l’ONGD Perifèries del Món, el guatemalenc Centre d’Anàlisi Forense i Ciències Aplicades (Cafca) i l’Associació de represaliats i represaliades pel franquisme d’Oliva (ARFO). L’estrena del documental va tindre lloc en el marc de la setena edició del festival DocsValència Espai de No Ficció, en la categoria Mirades que premia la millor pel·lícula valenciana.

És possible comparar processos en principi tan dispars com la repressió franquista a Paterna i el genocidi maia a Guatemala? La primera va deixar 2.238 afusellats republicans entre 1939 i 1956; la segona 200.00 assassinats, majoritàriament civils i indígenes maies, a través de 420 massacres entre 1960 i 1996. Malgrat les distàncies històriques,temporals, ètniques i sobre el tipus de població, el documental revela punts en comú pel que fa al dolor i el dol de les famílies, així com la lluita per la memòria i el dret a la justícia, a la veritat, a la reparació i a les garanties de no repetició com a drets universals dels éssers humans i dels pobles.

El punt de partida és la investigació d’Erwin Melgar, experimentat antropòleg forense de Cafca, a la comunitat de Trinitària, Ixcán, Quiché, on, el febrer de 1982, l’exèrcit de Guatemala va arrasar amb tota la població.

En total, 250 persones van ser assassinades i llançades a una fossa a què es va aplicar foc durant hores; al cap de poc temps es va construir una escola sobre les restes. A partir d’aquest cas, Melgar inicia un recorregut pels orígens del conflicte armat a Guatemala, buscant respostes a partir d’altres fets luctuosos com la repressió franquista a Espanya, concretament la del Terrer, a Paterna, i el cementeri d’aquesta localitat.

És així com s’aborden en un viatge constant d’anada i tornada temes tan diversos com coincidents: les dificultats a l’hora d’exhumar i identificar les víctimes, les traves per accedir a una justícia efectiva o el poder organitzatiu de les famílies al voltant de la memòria i la denúncia de la violència de l’Estat.