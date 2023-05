A pocs dies del Dia Internacional contra l’Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia, que se celebra el pròxim 17 de maig, es fa patent la necessitat de continuar impulsant recursos educatius que ajuden adolescents, xiquets i xiquetes a ser conscients del seu poder com a agents de canvi. Per això, des de l’ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) s’han organitzat diverses activitats, dins del seu projecte d’Educació per a la Ciutadania Global, pensades per a combatre els discursos d’odi que ataquen al col·lectiu LGTBI i centrades en fomentar el pensament crític i la convivència com una expressió d’autonomia, llibertat i respecte als Drets Humans.

A més d’aquestes activitats, centrades en la desconstrucció d’estereotips, la segona fase del programa ha abordat la igualtat de gènere des d’un enfocament d’interseccionalitat, que ha obert la possibilitat de comptar amb referents del territori com LAMBDA (Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar) o United Minds, que han traslladat als tallers la igualtat des d’una mirada intercultural. A aquestes col·laboracions, s’uneix COMCAVIS, organització que lluita a favor dels drets de les dones transsexuals i la comunitat LGBTI a El Salvador.