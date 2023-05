Mitjançant el running, Interampa Paiporta i el Club d’Atletisme Von Hippel-Lindau busquen impulsar hàbits saludables a les famílies del municipi valencià promovent aquesta activitat de manera inclusiva. La iniciativa, que connecta amb la salut a través de l’esport, és una de les tretze subvencionades en la 29a convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món, atorgades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción. Rafa Ramos, president d’Interampa Paiporta explica a Levante-EMV els detalls del projecte.

PREGUNTA: Quina és la relació entre l’esport, i concretament el running, amb la salut?

RESPUESTA: Qualsevol tipus d’esport és beneficiós per a la salut de totes les persones. El running és un esport molt fàcil de practicar a tots els nivells i, per això, és una activitat que es pot plantejar per a tota la família.

Molt sovint associem l’esport amb la salut física. Però, juga també un paper important en la prevenció de malalties mentals?

Per supost, i sobretot després de la pandèmia de la covid, on ha guanyat molt de protagonisme la salut mental per la seua importància en la societat actual.

P: Un dels vostres objectius principals és el foment de l’esport en família, sense distincions de cap tipus. De quina manera pot l’esport ser un element connector per a la família i de creació de xarxes amb la resta de famílies?

R: Pensem que plantejar qualsevol activitat en família es gratificant. Si damunt es parla de salut, millor encara. Cada vegada vegem més a la mare o al pare fent running i al costat els seus xiquets i xiquetes en bici. És una manera de començar a introduir el running en els més menuts i menudes de la família. Per altra banda, l’activitat final d’aquest projecte és una carrera en la qual pot participar tota la família, perquè les dividirem per edats, des dels dos anys fins als alumnes més majors de Batxillerat i per supostat, volem que participen mares i pares en la carrera dels majors.

P: I respecte la diversitat, com el running pot ajudar a trencar amb les barreres físiques i socials que pateixen les persones que les viuen?

R: El running és un esport al qual allò més important no és guanyar sinó anar millorant el teu estat físic i millorar les teues marques en diferents distàncies. Això engloba totes les diferents capacitats o discapacitats i facilita la inclusió en la societat. De fet, convidem a Aldis, que es l’associació de discapacitats de Paiporta perquè participen en les carreres.

P: A través de quines accions es desenvolupa el projecte?

R: Volem anar introduint el running, amb el suport dels diferents departaments d’educació física de tots els centres educatius de Paiporta. Tenim idea de fer una conferència amb un entrenador molt conegut en el món del running i, com a activitat final, organitzar una carrera per a tota la població de Paiporta, en la que hi haurà diferents categories en funció de l’edat.

P: El vostre projecte ha rebut enguany una ajuda en la convocatòria de Projectes Que Canvien el Món impulsada per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción. Què significa aquesta ajuda per vosaltres i pel vostre projecte?

R: Per a nosaltres és molt important el reconeixement a la nostra labor i amb el suports dels patrocinadors amb el projecte i l’aportació econòmica ens ajudarà a arribar a tota la població de Paiporta i a poblacions limítrofes i a conjugar esport i família en la festa del running.