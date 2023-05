Més de 45 milions d’euros recaptats i més de 15.000 centres educatius participants. La Carrera contra la Fam va celebrar dijous passat aquestes xifres i la 26a edicions a la seua esquena amb un esdeveniment en el qual més de 500 xiquets i xiquetes van córrer per a recaptar fons i lluitar contra la fam en el món. Però no ho van fer solos: acompanyats pels actors de la pel·lícula Campions, Roberto Chinchilla i Alberto Nieto, i un dels millors atletes del nostre país, Jesús España, van superar el repte esportiu més solidari de l’any.

En una jornada que es va desenvolupar en l’Albereda International School de Madrid al costat de les seues Escoles Amigues, l’alumnat d’Infantil i Secundària de dotze centres escolars va posar en pràctica l’aprés en els últims mesos amb les sensibilitzacions del projecte, que enguany posa en el centre la relació entre fam i conflicte. Cadascun dels quilòmetres recorreguts per xiquets i xiquetes es convertiran en donacions per a acabar amb la desnutrició infantil en els més de 55 països en els quals treballa l’organització.

«Projectes com aquest ajuden al fet que les generacions més joves comencen a implicar-se en causes socials i es convertisquen en adults solidaris, empàtics», va afirmar Jesús España. «En equip podem aconseguir molt més, perquè el que fem junts és més fort que l’acció solitària», va voler apuntar també Blanca, alumna de 1r d’ESO de l’Albereda International School. Diversió, esport i solidaritat es van convertir en els pilars claus d’una celebració que ha reunit un any més a estudiants de totes les edats per un propòsit comú: la lluita contra la fam.