Les associacions del projecte ASAEM Salut Mental i el Col·lectiu Obertament han rebut enguany una de les tretze subvencions atorgades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción.

PREGUNTA: Les xarxes són imprescindibles pels éssers socials i el nom del projecte, «Crear Xarxa», descriu l’objectiu d’aquest. Com d’importants són aquests espais d’encontre per a les persones amb problemes de salut mental?

RESPOSTA: Aquests espais d’encontres són un lloc per a relaxar-nos i crear vincles entre les persones de la xarxa de salut mental. També és un moment per a unir forces per a la lluita en la igualtat d’oportunitats i els drets de les persones.

P: Quines accions dureu a terme per generar aquestes xarxes?

R: Són accions d’oci, en espais on l’entorn afavoreix les reflexions per a millorar la qualitat de vida. Per això estan establides des de juny fins a setembre encontres setmanals en un espai natural, «La Font Salà» en la població d’Oliva. Aquest espai està en el terme de la població Oliva-Pego, on hi ha una piscina natural ubicada entre la marjal.

P: La salut mental està entrant cada vegada més en l’agenda pública i mediàtica. Considereu que en l’àmbit social s’està reduint l’estigma?

R: Afavoreix que es faça visible però encara falta molt per a poder llevar les etiquetes estigmatitzants. Com més participem en la comunitat més ens coneixeran, i així la societat tindrà una altra visió del problema de salut.

P: Un dels aspectes que destaqueu en el vostre projecte és la relació amb l’entorn natural, especialment amb la Font Salà. Quin efecte positiu pot tindre, en general, la naturalesa en persones amb problemes de salut mental?

R: Un espai natural a la persona sempre li beneficia tant en l’àmbit físic com en l’àmbit mental, no hi ha diferència en les persones amb problemes de salut mental.

«Com més participem en la comunitat, la societat tindrà una altra visió del problema de salut» Olga Mengual Plana - Treballadora social de l’Àrea de Programes d’ASAEM Salut Mental.

P: I l’espai de «La Font Salà» en particular?

R: «La Font Salà» és un lloc que aporta tranquil·litat i el fet de poder banyar-te en aigües naturals, a una temperatura ideal, i en un entorn rodejat de muntanya et canvia l’estat d’ànim.

P: «Creant Xarxes» impulsa espais relacionals entre els membres de les associacions. És difícil l’establiment de relacions entre persones amb problemes de salut mental i les que no en tenen?

R: Generalment sí que és difícil perquè han estat molt estigmatitzades per les dues postures i normalment es creen relacions no horitzontals. Per això al crear projectes fora d’espais jeràrquics s’afavoreixen relacions d’iguals sense tindre en compte el tipus de problema o malaltia que tens.

P: El vostre projecte ha rebut aquest any una ajuda en la convocatòria de Projectes Que Canvien el Món...

R: L’ajuda permet augmentar la participació de persones. L’espai es de difícil accés, fet que fa imprescindible desplaçar-s’hi amb vehicle motoritzat. L’ajuda econòmica serà pràcticament integra per llogar una furgoneta i poder facilitar a tota persona que vulga participar que puga arribar i, per tant, formar-ne part.