La convocatòria per a la cinquena edició dels ‘Premis a l’Esport Inclusiu’, atorgats per l’associació de Professionals del Món per la Integració Social (Promis), està ja en marxa. Abans que finalitze el termini de presentació de candidatures, l’organització va presentar el jurat encarregat de valorar-les i escollir els guanyadors en un acte celebrat a l’oficina de Caixa Popular al carrer Ciril Amorós de València.

El jurat està conformat per la directora general d’Innovació a la Comunitat Valenciana, Sonia Tirado; el director de la càtedra d’Innovació de la Universitat Politècnica de València (UPV), Pepe Marín-Roig; el secretari LGTBI+ del PSPV i president de la diversitat de la Federació de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, Damián López; i el createga en NeurodiverSi, Javier Peris. Van estar-hi presents també a l’acte el subdirector general d’Esport de la Comunitat Valenciana, José Miguel Sánchez; el president de Promis, Alexander Díaz; i l’advocada i representant internacional de l’associació, Ana Pavón. Esta actua també com a coordinadora del jurat en esta cinquena convocatòria dels ‘Premis a l’Esport Inclusiu’. Estos mantenen obert el termini de presentació de candidatures per a totes les persones interessades fins al 31 de maig. La inscripció es pot formalitzar a través del web de ‘Pasa la bola’ (www.pasalabola.org). Hi ha un total de quatre categories: esport adaptat, integració social i interculturalitat a l’esport, esport femení i diversitat de gènere en l’esport i, per últim, innovació en l’esport inclusiu. A totes elles hi poden optar clubs esportius, seccions esportives d’associacions, les mateixes associacions, fundacions, ajuntaments i esportistes amateurs o professionals. El jurat reconeixerà les iniciatives que demostren generar un impacte en la societat i que, a més a més, potencien els valors de l’esport inclusiu, és a dir, l’esforç, el respecte, el compromís i la perseverança.