La exposición Enredadas en el Canvi ya remueve conciencias en el barrio de Ruzafa. Una muestra fotográfica, organizada por la Fundación Taller de Solidaridad, en colaboración con la Generalitat Valenciana, que refleja el trabajo en red de miles de mujeres en diferentes países y que fomenta, precisamente, eso, la unión, el empoderamiento, las ganas de salir adelante y prosperar apoyándose unas en otras, a pesar de las distancias o las diferencias socioculturales que puedan existir.

Enredadas en el Canvi se inauguró este lunes, 5 de junio, en Ruzafa Studio, en un acto emotivo que contó con la presencia de representantes de la sociedad empresarial y civil valenciana y de la presidenta del patronato de la fundación, Eugenia Curto, quien señalaba que “este proyecto de Enredadas por el cambio surgió hace tres años porque vimos que, si las mujeres nos enredamos el cambio está asegurado. Trabajamos con mujeres que necesitan de un emprendimiento para poder salir adelante de mejor manera”. Y añadía que “es muy bonito que estas mujeres se encuentren porque descubrimos que tenemos más cosas en común que diferentes”.

También estuvieron presentes algunas de las protagonistas de esta exposición como la ganadera valenciana, Elvira Chorques y la productora peruana de cuyes María Elena Condori. Esta última, llegada desde Perú y participante en un proyecto de La Asociación Jesús Obrero (CCAIJO) de fortalecimiento de la soberanía alimentaria financiado por la Generalitat Valenciana en su convocatoria 2020, daba las gracias y mostraba su satisfacción: “Hemos venido de Perú para comentar nuestra experiencia y nos da mucha satisfacción que sirva de inspiración para muchas emprendedoras en España. Nos vamos muy agradecidos por todo su acogimiento, su cariño y con más fuerza para seguir trabajando en nuestro querido Perú. Y agradecemos a todos los que han hecho posible estos espacios de aprendizaje”.

Elvira Chorques destacó la relevancia de proyectos como este: “Es importante que nos demos a conocer, que haya gente que tenga esa pequeña iniciativa y que encuentren a otras personas que ya se están dedicando a ello y si quieren emprender puedan tener un apoyo”.

También se mostró muy feliz con esta exposición Jeanette Riveros, presidenta de la Asociación Cultural Casa Perú en Valencia: “Las comunidades andinas de Perú, los pueblos alejados de la ciudad de Lima, no se conocen, parece que somos invisibles. Estoy muy feliz de ver aquí a María Elena y a Mercedes explicándonos todo el trabajo que están haciendo”. Y agregaba: “El evento me ha parecido muy acogedor. Las personas que trabajamos en el ámbito social, no nos tenemos que ver como números, tenemos que ver las realidades desde dentro y esta exposición así lo refleja”.

Historias de seis emprendedoras

A través de la mirada de fotógrafas y fotógrafos locales, esta exposición recoge las historias de seis emprendedoras de Perú, Bolivia, Nicaragua, Colombia y España. Mujeres que han sido capaces de cambiar sus propias historias, la de sus familias y comunidades, y que a través de esta muestra se convertirán en referentes para otras muchas mujeres que buscan emprender fomentando el desarrollo local, la economía social y el consumo responsable.

Esta exposición, financiada por la Generalitat Valenciana, se enmarca en la campaña de Taller de Solidaridad Enredadas en el Cambio, que nace con la intención de analizar cómo las dificultades globales a las que se enfrentan las mujeres a la hora de emprender se manifiestan de manera diferente en cada lugar y con cada historia. Unas mujeres que Taller de Solidaridad quiere visibilizar para que se conviertan en referentes del emprendimiento y el liderazgo femenino. Además, esta campaña quiere contribuir a tejer una red internacional que conecte a mujeres emprendedoras de diferentes contextos.

La exposición estará abierta al público en el espacio Ruzafa Studio del 6 al 9 de junio en horario de 9:00 a 14:00 horas (martes a viernes) y de 16:00 a 18:00 horas (martes a jueves). Además, aquellas personas que no se puedan desplazar a la exposición podrán verla de forma virtual a través de la web de TDS a partir del del 5 de junio.