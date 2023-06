Caixa Popular ha llançat la tercera convocatòria d’Ajudes a la Igualtat. Una convocatòria per a la realització de projectes d’igualtat de gènere que es finança amb un fons de 10.000 euros.

El fons de l’ajuda s’ha constituït gràcies a la recaptació de la Targeta Dona de Caixa Popular, la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un 0,7 % dels beneficis obtinguts per utilitzar-la en projectes socials que fomenten la igualtat entre les persones, sense cap cost per al client.

Dimarts 27 de juny, a les 19 hores, es celebrarà en el Umbracle del Jardí Botànic de la Universitat de València l’acte de lliurament dels premis als tres projectes premiats, que estarà conduït per la periodista valenciana Emma Tomàs i amenitzat per l’acústic de la cantant Esther.

Durant l’esdeveniment, els finalistes explicaran els seus projectes i el destí de l’ajuda. Entre els més de 70 projectes que s’han presentat, l’equip de Caixa Popular i els usuaris de la Targeta Dona han decidit el resultat final a través de la seua votació en línia.

El projecte amb el nombre més elevat de vots i que ha resultat guanyador és ‘Conectando mujeres y oportunidades’ d’AME Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Comunitat Valenciana. Aquesta iniciativa, premiada amb 6.000 euros, té com a objectiu arribar a la major quantitat de dones de poblacions de la Comunitat Valenciana que busquen emprendre per a identificar la seua situació actual, oportunitats i possibilitats d’accedir a ser capacitades per a portar avant els seus projectes.

El segon projecte finalista, que obtindrà 3.000 euros, és 'Anayansi' de Psicólogos Sin Fronteras, un programa d'acompanyament psicosocial a dones que enfronten processos de violència de gènere. Aposta per fer costat al ple exercici del dret en la vida, a la llibertat i la seguretat de la seua persona.

Finalment, el tercer finalista rebrà 1.000 euros i és el 'Programa Papallona' d'Associació Àmbit, que pretén desenvolupar les competències i capacitats personals de les dones en situació d'exclusió social de l'Habitatge Tutelat Papallona amb la finalitat de fomentar hàbits i actituds favorables per a la seua inserció sociolaboral.

Caixa Popular vol ser l'entitat preferida per les dones

La iniciativa de la convocatòria d'ajudes forma part del projecte Caixa Popular Dona, que comprén diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones, un dels valors de l'entitat des que es va crear en 1977.

En el seu compromís per la igualtat, Caixa Popular ha llançat iniciatives com el projecte ‘Dona la veu’, una sèrie d'esdeveniments en format de conversa conduïts per la presentadora Mariola Cubells amb convidats que han desenvolupat un paper rellevant en el terreny de la igualtat i la dona.

A més, promou sessions en centres educatius per a fomentar la sensibilització i l'educació en igualtat i ha creat un projecte d'autoocupació per a dones amb pocs recursos en col·laboració amb la Fundació Novaterra.