El projecte ‘L’esport del 2030’, impulsat pel CEIP La Fila i diverses entitats socials i públiques d’Alfafar, porta tres anys treballant per la inclusió de xiquets i xiquetes mitjançant l’esport. Actualment, disposen d’equips de futbet, de bàsquet i de voleibol i, tot i participar en competicions, el resultat dels partits és el menys important.

En quin context físic i social neix el C.E. La Fila i quin és el seu propòsit?

El C.E. La Fila neix de la necessitat de donar una resposta saludable d’oci i temps lliure a l’alumnat del centre CEIP La Fila ubicat a Alfafar; i fer-ho extensible a tots aquells xiquets i xiquetes del poble i de pobles veïns. La intenció del nostre club és donar a conèixer l’esport com a ferramenta inclusiva, fomentar hàbits saludables i treballar valors tan importants com el respecte, la coeducació i la tolerància entre d’altres. És un club on tots els xiquets i xiquetes tenen cabuda i cap d’ells és exclòs per motius econòmics, culturals i/o nivell físic.

Com contribueix la pràctica esportiva en els hàbits educatius, alimentaris i relacionals dels xiquets i xiquetes?

Un dels problemes més comuns que ens trobem a les aules i fora d’elles i que es constata dia a dia en la nostra societat és el gran índex de sobrepes que existeix en els nostres infants. La societat canvia molt ràpidament i la tendència és cada vegada a cuinar menys i menjar més aliments processats; per açò, des del club volem contribuir a que esta dinàmica vaja canviant. Ho fem controlant els berenars, realitzant tallers de fruita i premiant a aquelles jugadores i jugadors que s’esforcen per a aconseguir-ho.

En un espai on acostuma a predominar la competitivitat, vosaltres defugiu d’ella. Com ho feu perquè els xiquets i xiquetes anteposen els valors a les victòries esportives?

És un dels reptes més complicats fer entendre als jugadors i jugadores que el més important no és guanyar sinó gaudir de l’esport, treballar en equip i respectar les capacitats de cada un dels companys. Evidentment, els nostres xiquets tenen el desig de guanyar, però crec que el secret està en fer entendre als nostres entrenadors quina és la filosofia del club. Els entrenaments els enfoquem com un aprenentatge diari on millorem les nostres relacions i respectem les nostres diferències, ja que som un club amb molta diversitat. Gaudim de l’esport i fem equip.

Després de tres anys i amb el projecte ja consolidat, un dels objectius és aconseguir crear una secció femenina. Quines són les principals dificultats que trobeu perquè les xiques participen en la pràctica esportiva i quines accions dureu a terme per fer-ho possible?

La veritat es que l’equip femení ha sigut una sorpresa, s’ha creat de forma natural. Les mateixes xiquetes s’han organitzat i s’han inscrit al club. Nosaltres ja portàvem temps amb la il·lusió i repte de poder arribar a consolidar un femení. Tal volta, la manca d’alternatives d’oci o el nivell d’exigència d’altres clubs i/o disciplines ha fet que un grup de xiquetes on la majoria d’elles no havia fet mai esport haja trobat el seu lloc en el nostre club. De cara a la nova temporada i amb l’equip amb un poquet d’experiència i més consolidat, volem organitzar partits amistosos, eixides a vore partits de futbol sala de cert nivell i seguir treballant des del club en la coeducació i la igualtat.