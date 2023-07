El projecte ‘Conectando mujeres y oportunidades’ d’AME Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Comunidad Valenciana ha sigut el guanyador de la tercera edició de la iniciativa ‘Ajudes per la Igualtat’ promoguda per Caixa Popular. L’entitat va donar a conéixer el resultat de la tercera edició de la convocatòria en un acte celebrat al Jardí Botànic conduit per la periodista valenciana Emma Tomàs i en què va actuar la cantant Esther amb un concert. La iniciativa també va reconéixer els projectes ‘Anayansi’ de Psicólogos sin Fronteras i ‘Programa papallona’ de l’associació Àmbit que es van ser el segon i tercer finalista, respectivament.

L’entitat financera valenciana va posar en marxa per tercer any consecutiu la convocatòria d’Ajudes a la Igualtat el 8 de març passat. El seu objectiu és empoderar les dones i a construir una societat més justa i en igualtat, finalitat per a la qual l’entitat destina un total de 10.000 euros. Estos es reparteixen en 6.000, 3.000 i 1.000 euros per a cadascun dels finalistes, respectivament.

Durant l’acte, les associacions promotores dels tres projectes finalistes explicaren el seu treball i la destinació de l’ajuda, a més de contar alguns dels testimonis de persones que han aconseguit millorar la seua vida gràcies al suport de les seues organitzacions.

Els projectes finalistes

‘Conectando mujeres y oportunidades’ d’AME Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Comunidad Valenciana és el projecte guanyador i té com a objectiu arribar a la major quantitat de dones de poblacions de la Comunitat Valenciana que busquen emprendre per a identificar la seua situació actual, oportunitats i possibilitats d’accedir a ser capacitades per a portar avant els seus projectes.

Per la seua banda, ‘Anayansi’ de Psicólogos Sin Fronteras és un programa d’acompanyament psicosocial a dones que enfronten processos de violència de gènere. Aposta per fer costat al ple exercici del dret en la vida, a la llibertat i la seguretat de la seua persona.

Per últim, el tercer finalista és el ‘Programa Papallona’ d’Associació Àmbit, que pretén desenvolupar les competències i capacitats personals de les dones en situació d’exclusió social de l’Habitatge Tutelat Papallona amb la finalitat de fomentar hàbits i actituds favorables per a la seua inserció sociolaboral.

El fons de l’ajuda s’ha constituït gràcies a la recaptació de la Targeta Dona de Caixa Popular, la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un 0,7 per cent dels beneficis obtinguts per fer-la servir a projectes socials que fomenten la igualtat entre les persones.