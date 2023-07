Les persones amb diversitat funcional són les principals beneficiàries de l’acord signat entre Caixa Popular i Plena Inclusió Comunitat Valenciana amb què les dues entitats busquen fomentar la participació, l’associacionisme, la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i financera de les persones en el seu àmbit d’actuació de la Comunitat Valenciana. En l’acte de signatura, han participat la presidenta de Plena Inclusió CV, Marián Ferrús; i el responsable del projecte Sense Barreres de Caixa Popular, Miguel Montagut.

D’entre els acords aconseguits, cal destacar que la cooperativa valenciana oferirà condicions financeres especials per a les associacions que pertanyen a Plena Inclusió CV i als associats i col·lectius de treball vinculat.

El conveni recull altres acords, com la cessió d’espais de Caixa Popular a Plena inclusió CV per a la realització de jornades o esdeveniments vinculats al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, així com la seua participació i col·laboració en el Taller de Comptes Fàcils, dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual, dins del seu Programa d’Espais d’Autonomia Funcional

Per part seua, l’associació realitzarà una xarrada de sensibilització sobre discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a professionals de l’entitat bancària i li cedirà, de manera temporal, l’exposició ‘Jo dona, tu còmplice, elles lluitadores’, perquè siga exposada en les seues seus.

Segons ha explicat Montagut, «Caixa Popular és una cooperativa que vol contribuir a la visibilitat, la justícia social i la igualtat de les persones amb discapacitat, fomentant aliances i col·laboracions amb organitzacions sense ànim de lucre».