La Fundació Fontilles, entitat valenciana que des de 1902 treballa per la salut i el benestar de col·lectius vulnerables, va atendre l’any passat 1.812.000 persones afectades per la lepra i altres malalties relacionades amb la pobresa, d’acord amb les dades de la memòria d’activitats aprovada pel seu patronat. L’organització va desenvolupar 21 projectes en sis països d’Àsia, Àfrica i Amèrica mitjançant la col·laboració amb 12 entitats locals.

A Àsia, l’entitat va participar en 14 iniciatives que van permetre ajudar a 1.358.630 persones gràcies a una inversió de 439.384 euros i la col·laboració amb set socis locals a l’Índia, país que concentra el 53,6 % de nous casos de lepra en el món. Les accions, desenvolupades en els estats de Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh i Odisha, van estar orientades, sobretot, a la prevenció i el diagnòstic primerenc de la lepra i d’altres malalties oblidades vinculades a la pobresa, la prevenció de discapacitats associades, i la rehabilitació física i socioeconòmica de les persones afectades, així com la millora de les seues condicions de vida. A més, es va iniciar la reconstrucció de l’hospital del municipi de Chilkalapalli, en el districte de Vizianagaram, i es va contribuir a l’accés a l’educació i al reforç nutricional de menors vulnerables en el districte de Surat.

A Amèrica, Fontilles va desenvolupar tres iniciatives a Bolívia i 1 al Brasil, dirigides a 415.562 persones i amb una inversió de 433.633 euros canalitzada a través de dos socis locals. Els projectes a Bolívia van estar dedicats a millorar la cobertura sanitària en el barri 3.000 de Santa Cruz de la Serra, la ciutat més poblada del país, així com combatre la covid-19 i la violència de gènere en el departament de Chuquisaca. La iniciativa desenvolupada al Brasil va reprendre la formació del personal sanitari de la regió de l’Amazones, interrompuda en 2021 a conseqüència de la pandèmia.

Finalment, a Àfrica, l’entitat va col·laborar en una acció a Moçambic, una altra a la República Democràtica del Congo i una altra a Malawi amb una inversió conjunta de 48.000 euros, de les quals es van beneficiar 38.300 persones i en les quals van participar tres socis locals. Les iniciatives van servir per a reduir les discapacitats provocades per les malalties desateses, en el primer cas; millorar la qualitat de vida de menors amb discapacitat, en el segon; i atendre persones afectades per lepra, en el tercer.

Tot això va ser possible gràcies al suport econòmic de 2.285 donants —2.150 persones físiques i 135 persones jurídiques—, així com de la Generalitat Valenciana; els ajuntaments d’Albal, Aspe i València; i la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Autònoma de Barcelona.