Un projecte de cooperació tècnica descentralitzada municipalista del Fons Valencià per la Solidaritat ha propiciat una passantia en localitats de la Comunitat Valenciana per part de Gabriela Villacrés, coordinadora i analista de turisme de l’Associació de Municipalitats Equatorianes (AME) -institució homòloga a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- amb la finalitat de conéixer projectes d’innovació de productes turístics en ajuntaments del territori valencià per a assistir i capacitar als municipis equatorians sobre la diversificació del producte turístic en territori.

En concret, la tècnica de l’AME ha conegut les polítiques turístiques de les localitats de Benissa, Bocairent, Gandia, Dénia i Xàtiva. En tots els destins, Villacrés ha sigut rebuda institucionalment, ha realitzat jornades de treball amb els respectius departaments de Turisme i ha conegut en primera persona productes turístics innovadors, així com polítiques locals que donen resposta a aquests. També, en cada municipi del territori valencià ha visitat els serveis i recursos d’atenció i informació turística.

L’equip tècnic del Fons Valencià per la Solidaritat ha acompanyat durant tota l’assistència tècnica a Gabriela Villacrés, i valora la mateixa com una eina de gran incidència tècnica per a aportar al desenvolupament just i sostenible del país del sud des de l’àmbit del turisme.

Per la seua banda, la coordinadora i analista de l’àmbit turístic de l’AME ha valorat la passantia tècnica a la Comunitat Valenciana «com una acció del Fons que aportarà molt de valor a la configuració de productes turístics innovadors de les localitats de l’Equador, els quals generaran oportunitats i milloraran la situació socioeconòmica dels municipis i, per tant, de la seua població».

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 143 entitats locals valencianes sòcies (134 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.