Aquesta setmana un grup de joves voluntaris de Mans Unides viatjarà a Almeria, Nador (el Marroc) i Melilla acompanyats per membres del Departament de Campanyes d’Incidència i Treball en Xarxa de l’ONG. L’objectiu d’aquest viatge, que tindrà lloc del 15 al 23 de juliol, és aprofundir en la formació dels joves en Educació per al Desenvolupament i, específicament, en la qüestió la migració i les seues implicacions socials, tant a escala internacional com nacional.

Per a això, i al llarg d’aquests dies, els participants podran escoltar i conviure amb experts en migracions i mobilitat humana; amb els socis locals que treballen en projectes d’atenció, acolliment, educació i capacitació professional que Mans Unides desenvolupa al país veí, amb altres organitzacions i missioners i institucions que treballen a Espanya, a més d’amb joves i altres beneficiaris dels projectes. «Joves de Mans Unides obrint fronteres. Migracions somnis i dignitat humana» és el títol de l’activitat de convivència i sensibilització en la qual per primera vegada els joves voluntaris de Mans Unides coneixeran, en primera persona, els projectes que l’ONG recolza a la ciutat de Nador (el Marroc). L’activitat reforçarà, a més, el compromís voluntari dels joves participants i el seu sentit de pertinença a Mans Unides. «Podran convertir-se, després, en canals de transmissió de la missió de la nostra ONG», assegura Marta Isabel González, del Departament de Campanyes d’Incidència i Treball en Xarxa de l’entitat. Participa, per part de la delegació valenciana, la jove Sara Gómez, qui informarà de la seua experiència i sensibilitzarà en diferents entorns.