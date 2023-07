Segons les Nacions Unides, les dones i les xiquetes afrodescendents a tot el món s’enfronten a múltiples formes de discriminació per motius de raça o ètnia, sexe, gènere, nacionalitat, estatus migratori o condició social d’un altre tipus. Per a visibilitzar aquesta realitat, aquest dijous, dia 20 de juliol de 2023, la ciutat de València commemora el Dia Internacional de la Dona Afrodescendent.

L’esdeveniment, finançat per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, persegueix reconéixer els grans assoliments aconseguits per dones d’ascendència africana en la seua lluita diària per la igualtat. En la setena edició d’aquesta commemoració, es presentarà el projecte «Espanya Negra: Viatge cap a la negritud en l’espaitemps».

Es tracta d’una investigació a càrrec de la periodista Tania Safura i el seu equip de Radi Àfrica, que rescata històries de persones africanes que van contribuir al desenvolupament cultural de la societat espanyola, però que al llarg dels anys han quedat invisibilitzades. L’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) acompanya aquesta investigació en la Comunitat Valenciana i Múrcia.

Música en viu

A més del col·loqui, la jornada comptarà amb l’actuació en directe de la cantant sud-africana Ndumi Black Ninja. La vocalista, reconeguda pel seu ventall d’estils que engloba la música reggae, el soul i el hip-hop, acudirà a la cita acompanyada pel DJ, productor i compositor jamaicà KungFuRas. L’acte, organitzat per l’ONG Moviment per la Pau (MPDL), tindrà lloc el dijous 20 de juliol a les 18 hores en La Fábrica del Hielo, a València, amb entrada lliure i aforament limitat.

L’origen d’aquesta commemoració es remunta a l’any 1992, data en la qual 400 dones de 32 països d’Amèrica Llatina i el Carib es van reunir en la Primera Trobada de Dones Afrolatines, Afrocaribenyes i de la Diàspora celebrada a República Dominicana, amb la finalitat de crear aliances i afrontar la discriminació racial des de la perspectiva de gènere.

A València, la primera celebració va tindre lloc en 2017, amb el suport de les Nacions Unides. Des de llavors, diferents organitzacions s’han sumat a aquesta festivitat, entre elles, l’Associació de Dones Africanes de Paterna, la Xarxa Aminata, l’associació Soepic, el col·lectiu Uhuru, la Federació Unió Africana, Casa Marroc, i la Col·lectiva AfroLatidos.

Assoliments aconseguits

A més de l’efecte multiplicador, la commemoració va establir les bases perquè el govern valencià aprovara, en 2021, la primera iniciativa parlamentària, no sols a Espanya sinó també a Europa, contra les múltiples formes de discriminació que pateixen les dones d’ascendència africana.

La proposta, impulsada per l’Equip del Decenni Afrodescendent a Espanya, representa un assoliment històric de les dones africanes i afrodescendents de la regió, dins de l’escenari polític valencià.