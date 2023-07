L’Associació Valenciana de Caridad ha fet balanç de la primera meitat d’enguany i ha alertat del continu augment d’atencions que pateix en tots els seus serveis. Un 54,2 % més de persones sense llar que han acudit al menjador social, i un creixement del 21,3 % de les persones beneficiàries en el servei d’atenció i distribució d’aliments i productes d’higiene, marquen un inici d’any complicat per als més vulnerables.

«Casa Caridad és una institució que durant 117 anys està bolcada a ajudar a les persones en situació de sense llar i risc d’exclusió social. Durant aquest any hem atés ja a més de 3.300 persones, un creixement notable en comparació amb la primera meitat de l’any passat. Una situació que ens preocupa i que confirma que no podem descansar en la nostra labor, ja que cada vegada hi ha més persones que necessiten la nostra ajuda», destaca Luis Miralles, president de Casa Caridad.

Per a fer front a l’augment de xifres, Casa Caridad compta amb dos Centres d’Acolliment Temporal (que es troben al 100 % d’ocupació), tres Centres d’Educació Infantil juntament amb el Programa Escola Família, deu habitatges supervisats del Projecte Fènix, el servei d’atenció i distribució d’aliments i productes d’higiene i el menjador social per a persones en situació de sense llar.

«Estem vivint temps complicats per a tots, però més per a les persones més vulnerables de la nostra societat. A pesar que l’alça dels preus ha disminuït en comparació amb altres mesos, continuem tenint productes i serveis molt més cars que alguns anys arrere. Hem de ser conscients que hi ha moltes persones que viuen en situació d’exclusió social i aquests canvis econòmics els afecten especialment a ells, ja que no poden fer front al creixement del preu dels productes de primera necessitat, al mateix temps que paguen factures i rebuts», explica Luis Miralles.

De fet, el servei que més ha augmentat és el del menjador social per a persones en situació de sense llar, l’Associació ha atés un 54,2 % més de persones que al juny de 2022 i s’han servit 8.680 menjars, un 54,5 % més. En aquest sentit, el perfil majoritari que acudeix a aquest servei són homes espanyols, en una edat d’entre 18 i 50 anys. «El menjador social és un espai en el qual l’equip de professionals de l’ONG realitza un acompanyament i un seguiment a les persones, per a conéixer les seues circumstàncies i impulsar-les al fet que sol·liciten plaça en els centres d’acolliment temporal per a solucionar la seua situació de carrer. A través d’ell es presta orientació social, gestió de tràmits administratius, servei de dispositius mòbils i accés a internet o acompanyament sociosanitari. Així mateix, les persones en situació de carrer poden fer ús del servei d’higiene com a dutxa o bugaderia», destaca Guadalupe Ferrer, directora-gerent de Casa Caridad.

Menors de 18 anys

En el repartiment de productes de primera necessitat, el nombre de persones ateses ha crescut un 21 % en el primer semestre i s’han repartit 13.381 carros amb aliments i productes d’higiene, així com vals de supermercat, la qual cosa suposa un 20 % més que en 2022. El 31% de les persones beneficiàries d’aquest servei han sigut menors de 18 anys, i el 50 % entre 18 i 50 anys. «Aquesta dada és especialment preocupant, ja que es tracta d’un col·lectiu en edat laboral. En molts casos, amb menors al seu càrrec», afig Luis Miralles.

Amb aquest balanç, l’Associació Valenciana de Caridad estima arribar a final d’any superant les xifres del 2022 i situant-se en números molt preocupants. Famílies en situació de vulnerabilitat, persones en situació de sense llar o xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social, són alguns dels perfils que arriben dia a dia a Casa Caridad demanant ajuda.