L’acte de reivindicació i commemoració del Dia Internacional de la Dona Afrodescendent, que organitza cada any l’ONG Moviment per la Pau a València, es va celebrar el passat 20 de juliol a la Fábrica del Hielo. La xarrada central va servir per a presentar el projecte «Espanya Negra: Viatge cap a la negritud en l’espaitemps», una investigació a càrrec de la periodista Tania Safura i el seu equip de Radi Àfrica, que rescata històries de persones africanes que van contribuir al desenvolupament cultural de la societat espanyola, però que han quedat invisibilitzades.

En aquest debat, moderat per Esther Mamadou, van intervindre també Laida Memba, investigadora del projecte a Barcelona i Esther García Ejome, investigadora a València. Les tres van reflexionar sobre el paper de la dona afrodescendent al llarg de la història espanyola i van reconéixer que és complicat trobar fonts i dades fidedignes, pel quasi nul interés que la historiografia ha posat en aquesta comunitat. També van mostrar exemples de dones afrodescendents representades en l’art europeu i espanyol al llarg dels segles, així com també mostres que l’esclavitud també va existir a Espanya. L’acte va comptar amb la presència de la Directora General del Ministeri d’Igualtat, Rita Bosaho, qui posava en valor la importància de rescatar aquestes històries: «La diversitat ètnic-racial està molt invisibilitzada al nostre país». I ressaltava que «no es reconeixen encara tantes aportacions i qüestions culturals i sembla que no hi ha hagut mai una història negra quan hem sigut ací sempre». L’acte va concloure amb l’actuació en directe de la cantant sud-africana Ndumi Black Ninja i del DJ, productor i compositor jamaicà KungFuRas.