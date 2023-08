El Fons Valencià per la Solidaritat ha executat —amb la col·laboració de l’ONGD boliviana Proceso Servicios Educativos— un projecte d’enfortiment democràtic des de la participació juvenil als municipis chiquitanos de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos i Roboré, i als guarayos d’Ascensión de Guarayos i Urubichà, ubicats tots al Departament de Santa Cruz de la Sierra de Bolívia.

El projecte, el qual ha comptat amb un total de sis fases, amb índexs elevats del compliment de les finalitats previstes, ha tingut com a objectius principals contribuir a la consolidació i enfortiment dels moviments juvenils chiquitanos i guarayos per a la seua participació com a actors socials, visibilitzar les necessitats i problemàtiques del col·lectiu jove i generar oportunitats per a millorar les seues condicions de vida.

L’última fase del projecte —la qual ha finalitzat el segon trimestre del present any— ha apoderat i enfortit les organitzacions juvenils dels set municipis bolivians. En concret, s’han consolidat els seus mecanismes de participació i s’ha augmentat el seu reconeixement pels governs municipals i organitzacions locals; s’han capacitat tècnicament i operativament a les entitats juvenils en pro de les seues necessitats i problemàtiques; i s’han intercanviat experiències d’associacionisme juvenil entre persones joves del nord i el sud. Entre les activitats realitzades, s’ha portat a terme un intercanvi de coneixements i experiències a la Comunitat Valenciana, on ha participat una delegació de personal tècnic i joves de les plataformes juvenils de Bolívia.

Beneficiaris de la iniciativa

Amb el projecte s’han beneficiat de manera directa 140 persones dels equips tècnics juvenils dels diferents municipis, 700 persones joves de les diverses plataformes juvenils de les localitzacions d’actuació i 70 persones joves de les directives dels consells locals de joventut dels municipis bolivians, i de manera indirecta tota la població d’entre 15 i 25 anys que habiten els set municipis, la qual ascendeix a més de 25.000 persones joves.

El president del Fons, Álvaro Escorihuela valora el projecte «com un fort procés de democratització, ja que s’ha impulsat el protagonisme social i polític d’un col·lectiu que representa el 28 % de la població boliviana, i s’ha articulat i apoderat a la joventut».