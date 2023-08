Amb motiu del Dia Mundial de l’Assistència Humanitària, Aldeas Infantiles SOS fa balanç dels seus Programes de Resposta d’Emergències i estima que a través d’ells els seus equips van atendre en 2022 a un total d’1.386.400 persones, de les quals 792.700 eren xiquets, xiquetes o adolescents. L’organització recorda que en l’actual context mundial s’han superposat diverses crisis simultànies que han impactat de manera directa en la vida de la infància i adolescència més vulnerable.

Protecció de la infància

Al llarg de 2022, Aldeas Infantiles SOS va fer costat a xiquets, xiquetes i famílies en risc afectades per conflictes, desastres naturals o migracions en 31 països. En total, l’organització va atendre a través de 61 Programes de Resposta en Emergències a 1.123.200 persones a Àfrica, 8.100 a Amèrica, 89.600 en Àsia i Oceania, i 165.500 a Europa. Els objectius principals d’aquests programes són la protecció de la infància, la reunificació de les famílies i el suport psicològic i social.

Tindre presència en 138 països permet a l’entitat actuar amb agilitat davant qualsevol catàstrofe, desastre natural o conflicte armat per a protegir la infància i vetlar per la unió de les famílies. A més, capacita als seus professionals perquè puguen anticipar-se a una possible emergència i oferir una resposta adequada.