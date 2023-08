Des d’agost de 2021, quan es va produir el primer acolliment a persones refugiades procedents de l’Afganistan en el marc de l’Operació Antígona després de la presa de control del país per part dels talibans, en Accem han atés un total de 859 persones de nacionalitat afganesa, de les quals 396 són dones. D’elles, 117 van arribar soles, sense la companyia de cap familiar. La Comunitat Valenciana ha acollit un total de 36 persones refugiades.

L’Operació Antígona és el nom del dispositiu que va posar en marxa el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d’Espanya per a organitzar l’acolliment a Espanya de les persones evacuades des de l’Afganistan en trobar-se en risc per haver col·laborat en els últims anys amb les forces internacionals presents al país asiàtic fins al retorn al poder dels talibans.

Així mateix, i de manera paral·lela als operatius especials que es van posar en marxa per a la seua evacuació, s’ha anat facilitant el trasllat a Espanya d’antics col·laboradors i altres persones en situació de risc que han pogut arribar pels seus propis mitjans a països veïns i que han sol·licitat en l’ambaixada espanyola el seu trasllat al nostre país amb la intenció de sol·licitar protecció internacional.

Això s’ha dut a terme a l’empara de la Llei 12/2009 de 30 d’octubre reguladora de l’asil a Espanya. A data d’agost de 2022, amb informació feta pública llavors, el Govern espanyol havia evacuat a un total de 3.900 afganesos i afganeses.

Facilitar el trasllat a Espanya des de les seus diplomàtiques en l’exterior per a poder tramitar la sol·licitud de protecció internacional és una de les vies legals i segures que les organitzacions socials, entre elles Accem, reclamen amb insistència per a reduir el sofriment de les llargues i penoses rutes migratòries cap als països de destinació, plenes de riscos per a la vida i la integritat de les persones.

Primer semestre de 2023

Actualment, a terme del primer semestre de 2023, estem acompanyant en el seu procés d’inclusió social a un total de 297 persones d’origen afganés, de les quals 150 són dones. En aquests quasi dos anys, des d’Accem hem atés un total de 859 persones procedents de l’Afganistan. Una primera dada ens mostra que la distribució per sexes es troba relativament equilibrada, amb un 54 % d’homes i un 46 % de dones.