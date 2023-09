El 26 de juliol de 2023, el Consell Nacional per la Protecció de la Pàtria va anunciar que havia enderrocat al president Mohamed Bazoum i al seu Govern a Níger. Una part de la comunitat internacional va reaccionar amb una sèrie de sancions individuals i col·lectives sobre el país: el tancament de les fronteres terrestres i aèries, la suspensió de l’ajuda al desenvolupament, així com de les transaccions comercials i la congelació dels actius de la nació africana i d’alguns nigerins.

Al país hi ha 4,3 milions de persones que necessiten ajuda humanitària i més de 700.000 persones que es troben en situació de desplaçament. Per això, 45 de les organitzacions –entre les quals es troba La Coordinadora– que treballen al país suggereixen a la comunitat internacional tres mesures per a garantir serveis socials bàsics i ajuda humanitària als nigerins en situació vulnerable.

Tres mesures

La primera consisteix en el fet que totes les sancions col·lectives incloguen exempcions humanitàries, com permetre el lliurament de subministraments per a respondre a l’emergència nutricional que viuen 400.000 xiquets al país o a l’enviament de kits de prevenció per a malalties com el còlera i la malària per a evitar una catàstrofe sanitària.

La segona mesura és garantir la protecció dels nigerins perquè, en cas d’una intervenció militar, podrien augmentar les violacions dels drets humans.

Finalment, s’insta a la comunitat internacional a preservar el finançament perquè la població puga accedir a serveis socials bàsics com la sanitat i l’educació.