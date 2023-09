A Espanya hi ha 475.159 xiquets, xiquetes i adolescents que no es poden permetre menjar un plat de pollastre, carn o una proteïna equivalent com a mínim cada dos dies, la qual cosa suposa un 18,7 % més que l’any anterior, segons l’extrapolació de dades realitzada per Save the Children de l’Enquesta de Condicions de Vida 2022. Aquesta xifra representa un 5,9 % del total de menors d’edat que viuen al país, un punt més que en 2021.

Aquesta realitat afecta en major mesura als qui viuen sota el llindar de la pobresa, una xifra fins i tot més alta, el 13,2 % de xiquets, xiquetes i adolescents a Espanya del total en aquesta situació, que ascendeix a 27,8 %. Les famílies més vulnerables, les vacances de les quals s’han vist limitades per l’augment de preus i que ara afronten una tornada al col·legi amb aquesta mateixa tendència, confien en les beques menjador per a cobrir les necessitats alimentàries dels seus fills i filles.

«Les beques menjador són crucials per als xiquets i xiquetes. Aquestes ajudes no sols representen un recurs financer que garanteix un menjar saludable al dia, sinó que també són un vehicle per a l’accés a una nutrició adequada, un factor essencial en el desenvolupament físic i cognitiu», explica Catalina Perazzo, directora d’Incidència Social i Política de Save the Children.

Aquestes beques actuen com un pilar de suport, no només alleujant la càrrega financera de les famílies, sinó també proporcionant a xiquets, xiquetes i adolescents un espai segur on puguen rebre una alimentació equilibrada que contribuïsca al seu creixement i benestar general. «És fonamental que, en aquesta nova etapa legislativa, continuem ampliant aquestes beques, assegurant així que cap xiquet o xiqueta es quede arrere a causa de barreres econòmiques», afig Perazzo.

Diferències entre territoris

Segons dades de Save the Children, a Espanya les ajudes de menjador escolar només aconsegueixen al 13,03 % de l’alumnat en educació infantil i obligatòria. S’aprecia una millora de quasi dos punts percentuals respecte al curs 2020-2021, però no és suficient. Les disparitats de cobertura de les beques menjador entre comunitats van des del 2,12 % a la Regió de Múrcia, el 8,2 % de la Comunitat de Madrid o el 12,44 % a Catalunya, al 18,11 % a Andalusia, el 19,72 % a la Comunitat Valenciana o al 28,72 % a Canàries. Únicament a Euskadi cobreixen a tot l’alumnat en risc de pobresa.

El cost mig anual del menjador escolar sense ajudes són 743,75 euros. Tenint en compte les ajudes, les famílies gasten una mitjana de 439 euros.

Suspens en beques menjadors

Segons el compromís de la Garantia Infantil Europea (GIE), els Estats membres de la Unió Europea (UE) han de garantir un menjar saludable i gratuït al dia als centres educatius a la infància més vulnerable. Tanmateix, Espanya és un dels països a la cua en aquest indicador.

Aquest mecanisme, adoptat per la UE el 2021, vol assegurar que el xiquets, xiquetes i adolescents en risc de pobresa accdisquen a serveis clau per al seu benestar de manera gratuïta o molt assequible, com ara l’educació, l’assistència sanitària, l’alimentació sana i habitatge adequat.

L’ONG considera que la presidència espanyola del Consell de la UE hauria de servir per a impulsar la GIE en general i aquest punt en particular. L’organització demana que s’establisca el llindar de pobresa com el nivell de renda mínim per a accedir a les ajudes de menjador escolar en tot l’Estat, i, també, que s’assegure una plaça de menjador escolar gratuïta a cada xiqueta i cada xiquet en situació de pobresa. Així, s’arribaria al total dels qui la necessiten.