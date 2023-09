Ja està oberta la trentena edició de la convocatòria d’ajudes a «Projectes Que Canvien El Món» per a l’any 2024. La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción, destinen 20.000 euros per tal d’impulsar la col·laboració del teixit associatiu al territori valencià. La convocatòria reconeix els projectes conjunts que avancen en la consecució dels objectius de l’Agenda Urbana 2030. Es podran presentar iniciatives fins al dilluns 6 de novembre.

Amb la finalitat d’enfortir el teixit social i afavorir la participació ciutadana, la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción tornen a convocar enguany, en la seua trentena edició, les ajudes per al desenvolupament de projectes alineats amb els objectius de l’Agenda Urbana 2030 impulsats per dues o més entitats, sent ja una de les convocatòries d’ajudes interassociatives més consolidada del territori valencià.Per segon any consecutiu, les ajudes superen l’àmbit territorial de l’Horta i arriben a tota la Comunitat Valenciana.