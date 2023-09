Les entitats socials de la Comunitat Valenciana donen resposta a la situació que s’està vivint a les ciutats i zones rurals afectades pel terratrémol al Marroc. Des del passat 8 de setembre, han activat els seus protocols d’emergència i acció humanitària oferint a la població menjar, aigua potable, medicines, allotjament, assistència mèdica i ajuda psicosocial. A més, s’han posat en marxa canals de donació per a ajudar a cobrir les necessitats bàsiques actuals de la població afectada i la posterior reconstrucció de les zones amb majors destrosses a nivell estructural.

Per tal d’analitzar la situació i fixar els següents passos que s’han de donar per a generar les vies necessàries d’ajuda a les víctimes del terratrémol del Marroc i el cicló de Líbia, la Generalitat va convocar el passat dimecres una reunió del Comité Permanent d’Acció Humanitària i Emergències, en la qual va participar la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Ajuda conjunta

En una zona en la qual els nivells de pobresa són tan elevats, amb infraestructures i edificis tan precaris, aquest tipus de fenòmens es converteixen en catàstrofes. Les ONGD valencianes coincideixen que el suport internacional és molt necessari per a continuar amb el rescat i poder oferir ajuda mèdica i alimentària de manera immediata. «És urgent garantir un suport internacional que responga a les necessitats actuals i acompanye la recuperació de la mà de les organitzacions de la zona», reivindiquen. En la Comunitat Valenciana, són moltes les entitats que s’han sumat a aquesta acció humanitària.

Aliança per la Solidaritat-ActionAid proporciona subministraments mèdics, aliments, aigua potable i allotjament temporal, així com suport psicològic i serveis d’assessorament. Per a donar, el número de compte és ES80 2100 5731 7302 0022 1687. Per la seua banda, Càritas ha obert una campanya per canalitzar la solidaritat. Es pot col·laborar als comptes ES25 0049 6791 7728 1601 1350 i ES03 2100 2208 3802 0029 0649.

Casa Marroc, la Coordinadora d’Entitats de Solidaritat amb Àfrica i Jovesólides han llançat una campanya de recaptació de fons, que es destinaran a entitats locals que treballen amb les comunitats damnificades. Les donacions es poden fer al compte ES56 3159 0066 9129 4513 1429. Creu Roja Espanyola també ha obert una campanya de captació de fons i s’estan preparant per a la possibilitat de desplegar equips i recursos humans.

Els equips locals d’Oxfam han treballat intensament en col·laboració amb els seus socis locals per avaluar les necessitats i definir les accions. Les donacions es poden realitzar enviant un SMS amb la paraula Ayuda al 28018, entre altres opcions. Farmamundi se centra en el lliurament d’articles de primera necessitat, aliments, assistència psicològica i accions de formació i sensibilització. L’ajuda es canalitza al compte ES42 0128 7632 730100004935.

La Fundació Ajuda Solidària Fills de Jesús (FASFI) ha activat el seu protocol de donació en col·laboració amb Càritas Rabat, amb el compte ES58 0075 0124 11-0701424270. Des de Metges del Món es preparen per a activar una primera resposta d’emergència. Les donacions es poden fer a través del Bizum 33509. Pel que fa a Moviment per la Pau (MPDL) han mobilitzat un fons d’emergència, amb el qual es pot col·laborar al compte ES41 0049 0001 5026 1001 9984.