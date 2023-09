La Universitat de València (UV), previ encàrrec del Fons Valencià per la Solidaritat, ha realitzat i presentat l’estudi d’investigació «La cooperació al desenvolupament en l’esfera local des del Fons Valencià per la Solidaritat i entitats sòcies: trajectòria i accions per a una cooperació des dels valors del municipalisme», amb el qual es projecta l’evolució i la realitat de l’entitat municipalista per la solidaritat des de l’any 1992 fins a l’any 2022, exercici on l’organització aconseguia els 30 anys d’història.

L’objectiu principal de l’estudi és caracteritzar com el Fons Valencià per la Solidaritat, com a entitat supramunicipal i com a conjunt d’ajuntaments i mancomunitats membres, realitza una cooperació internacional al desenvolupament des de l’esfera local construïda sobre els valors propis i diferencials de la cooperació municipalista. Com a resultats, destaquen, l’àmplia implantació territorial o el creixement de recursos i l’estabilitat d’aportacions de les entitats locals sòcies.