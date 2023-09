L’exposició fotogràfica «Raíces» es podrà visitar a partir de demà i fins al 15 d’octubre en el hall de la Facultat d’Història i Geografia de la Universitat de València. Es tracta d’un relat visual de denúncia de les condicions de vida de les persones refugiades palestines en els camps de Bourj al Barajneh i Nahr al Bared a Líban, posant l’accent principalment en la situació de les dones, que representen un dels col·lectius més vulnerables per la discriminació basada en gènere que pateixen diàriament de manera sistemàtica i per la falta de serveis especialitzats per a la protecció dels seus drets a la salut, al treball, a l’educació i la participació social.

Des de fa anys, l’ONGD AIDA, Ajuda, Intercanvi i Desenvolupament i les seues contraparts locals NAVTSS i PWHO treballen per a donar resposta als principals obstacles identificats per al desenvolupament humà i social de la dona palestina a Líban. La mostra compta amb 26 fotografies que juntament amb les seues cartel·les informatives visibilitzen la situació a la qual s’enfronten aquestes dones i que, encara que semble llunyana, és la lluita de moltes persones per a reivindicar la seua dignitat i els seus drets.