L’Associació Espanyola Contra el Càncer València ha impulsat sis noves línies d’investigació per a millorar l’abordatge de càncers hematològics, cerebrals, d’úter i de pulmó. Les ajudes, que poden prolongar-se fins a quatre anys i suposen un import de 88.000 euros cadascuna, 22.000 euros cada any, busquen que joves investigadors predoctorals puguen desenvolupar els seus projectes científics en centres de referència a València.

«Segons el Segon Informe sobre la Investigació i Innovació en càncer a Espanya de l’Associació, la mitjana d’edat dels investigadors espanyols ronda els 50 anys. Necessitem avançar enfront d’una malaltia que afecta cada any a més de 31.000 valencians. Al mateix temps, necessitem impulsar el talent científic jove i generar una pedrera que faça possible que es continuen produint aquests avanços i s’apliquen a la pràctica clínica», explica el doctor Antonio Llombart, vicepresident de Contra el Càncer València i president del Comité Tècnic.

Millorar el diagnòstic precoç

En esta setena convocatòria d’ajudes, els projectes tenen com a objectiu millorar el diagnòstic precoç i el tractament de càncers com el d’úter o altres amb una taxa de supervivència que està per davall del 30 %, com són els tumors cerebrals, el mieloma múltiple (un tipus de càncer hematològic) i el càncer de pulmó. A més, es planteja l’estudi de dades i mecanismes implicats en el desenvolupament de metàstasi.

Estos projectes es desenvoluparan en cinc centres d’investigació de referència com són el Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF), l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) - Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular (CBIT) i la Universitat CEU Cardenal Herrera.

Per primera vegada des que fa set anys va arrancar el programa, una de les sis ajudes predoctorals ha sigut finançada gràcies a la iniciativa privada de tres empreses valencianes, com són Aquaservice, Bertolín i Cecotec. Serà el projecte atorgat a Sandra Boldú, del Incliva, relacionat amb el càncer d’úter.

«El càncer és un problema sociosanitari de primer ordre: 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones tindrà càncer al llarg de la seua vida. Aquestes tres empreses han entés que impulsar la investigació oncològica ha de ser, per tant, una prioritat, finançant una de les nostres ajudes i manifestant el seu compromís amb el repte plantejat per Contra el Càncer València: aconseguir el 70% de supervivència en càncer en 2030», assenyala el doctor Llombart.

4,2 milions d’euros

Des de 2016, la Junta Associada Provincial de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a València ha destinat 4.196.000 euros a 38 projectes científics que han desenvolupat joves investigadors en onze centres de referència a València, una xifra que situa a l’Associació com una de les Juntes amb major inversió i noves línies d’investigació predoctorals finançades a nivell nacional.

La pròxima convocatòria d’ajudes predoctorals s’obrirà el 28 de setembre i podran tindre accés aquells titulats universitaris amb un expedient acadèmic superior al 7,5. La finalitat d’aquest programa és promoure la formació d’investigadors a través de la realització d’una tesi doctoral en càncer amb el suport d’un grup investigador amb acreditada trajectòria científica.