L’obra El Sueño es Vida és un monòleg on es proposa un gir copernicà sobre l’obra de Carderón de la Barca. Amb el teló de fons de la immigració, l’actor, protagonista del drama en la vida real, sobrevola sobre la seua experiència per a suggerir-nos un canvi de perspectiva. La proposta del text ens obliga a llegir aquest monòleg en relació als grans drames de la nostra literatura més universal. El resultat és un treball nu, honest i emotiu.

El protagonista de l’obra, Thimbo Samb, va viure l’experiència de totes les persones «sense papers» que arriben a l’Estat espanyol, on en un període del seu trajecte vital, CEAR fou una eina per aconseguir el que volia: ser actor. A poc a poc es va obrir camí al cinema i en les sèries, participant en projectes tan coneguts com Antidisturbios, Black Beach, El silencio del pantano o Poquita fe.

Les entrades estan disponibles en la plataforma Ti.to, a deu euros si es compren anticipades i a 12 euros en el mateix dia al Teatre Micalet una hora abans de la funció. La recaptació de l’obra anirà destinada a contribuir en l’acollida i la inclusió de les persones ateses per CEAR. Si no es pot assistir, però es vol col·labora, en la plataforma d’adquisició de les entrades està disponible la Fila Zero.