Caixa Popular va celebrar durant la vesprada del passat 4 d’octubre l’acte de lliurament de les ajudes «Un dia de Salari» en l’Ateneu Mercantil de València en un esdeveniment amenitzat per Decopivolta Teatre. Durant la trobada, les associacions beneficiàries de les ajudes van explicar la labor de les seues organitzacions i com aquestes ajudes impactaren en la societat a través dels seus projectes.

A través de la iniciativa solidària «Un dia de Salari» de Caixa Popular, les persones que treballen en l’entitat donen de manera voluntària un dia del seu salari i Caixa Popular aporta una quantitat equivalent al total recaptat.

La recaptació d’enguany ascendeix a un total de 46.100 euros, les entitats, associacions i ONG podien presentar les seues candidatures fins al passat 18 de juny, i el resultat va ser un total de 94 projectes presentats. Des del Grup de Cooperació de Caixa Popular, que gestiona aquesta campanya, van destacar la gran quantitat de projectes presentats any rere any.

D’aquests projectes un equip de Caixa Popular va fer una preselecció i posteriorment totes les treballadores i treballadors de l’entitat van poder votar els projectes beneficiaris de les ajudes, que ajuden a projectes relacionats amb intel·ligència emocional, medi ambient, cooperació internacional, cooperativisme, igualtat i projectes de desenvolupament en zones en risc d’exclusió, entre altres.

Els 10 projectes seleccionats pels treballadors de Caixa Popular han sigut Fundación Proyecto Vivir, Unidad de Respuesta en Incendios Forestales, CIM BURKINA, DJO Aminata, Afpem, Associacio per l’Horta, Proyecto Ontupaia, Desata tu Potencial, Escoles solidàries y Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM).

Aquesta iniciativa la promou any rere any el Grup de Cooperació de Caixa Popular, integrat per un equip de persones voluntàries del col·lectiu de treball de l’entitat que tenen com a objectiu fomentar i difondre els valors de la solidaritat i la cooperació entre l’equip humà de la cooperativa.