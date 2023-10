El Fons Valencià per la Solidaritat va celebrar el 5 d’octubre, a la seu de la Mancomunitat de la Costera-La Canal (ubicada a l’emblemàtic edifici patrimonial de l’Antic Hospital Reial de Xàtiva), la seua Assemblea General Extraordinària d’entitats locals sòcies. Aquesta és una cita clau per a l’estructura i desenvolupament executiu de l’entitat, ja que és on s’ha escollit a la junta executiva que governarà l’organització durant la legislatura 2023-2027. A l’assemblea es va escollir a la nova Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat per a la legislatura 2023-2027. L’òrgan de govern per al nou mandat -en el qual prima la pluralitat, tant política com territorial i poblacional, segons defén el Fons Valencià per la Solidaritat- va ser aprovat per unanimitat de totes les entitats locals sòcies assistents.

L’estructura de la nova junta, per tant, queda de la següent manera: presidència per a Xelo Angulo Luna, tinenta d’alcalde de Xàtiva; vicepresidència per a Ramón Vidal Soler, alcalde de l’Olleria; secretaria per a Ferran Lloret Morell, tinent d’alcalde de Pedreguer; i tresoreria per a Vicent Mahiques Margarit, alcalde de Barxeta. Les vocalies de l’òrgan de govern de l’organització recauen sobre Rosa Martínez Murillo, tinenta d’alcalde de l’Alcúdia; Isabel Muñoz Llorens, regidora de l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi; Antonio Marin Manrique, regidor de l’Ajuntament de Vila-real; Paula Soler Torró, regidora de l’Ajuntament d’Ontinyent; Jorge Ivars Hinojo, tinent d’alcalde de Benissa; Mentxu Balaguer Pastor, alcaldessa de Corbera; i Liduvina Gil Climent, tinenta d’alcalde de Gandia.