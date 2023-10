En un esforç per exposar les greus violacions de drets i la violència que pateixen les dones migrants africanes en totes dues ribes del Mediterrani, l’impactant documental «Mare Mediterraneum», una coproducció valenciana-senegalesa, va desembocar ahir al Benimaclet ConFusión Festival després de rebre reconeixement internacional.

El Teatre Cercle a Benimaclet va ser l’escenari de la presentació d’aquesta pel·lícula que se suma a la missió del festival de derrocar prejudicis i forjar comunitat a través de l’art. «Mare Mediterraneum» posa en primer pla les històries de migració incloent una perspectiva de gènere, on les dones africanes comparteixen els seus relats de lluita i supervivència.

Ellette Djomatou, una de les protagonistes del documental, declara: «Jo vaig migrar a Europa a la recerca d’una vida millor, però si haguera sabut el que m’esperava, sens dubte, m’hauria quedat al meu país, Camerun. Va ser un vertader calvari, no sols durant el viatge per terra, mar i desert, sinó també una vegada que vaig arribar a Espanya. En estos cinc anys he viscut racisme, explotació laboral i altres situacions desafiadores. Este procés és extremadament complex per a nosaltres, les dones. És important assenyalar que la dona paga no sols amb diners sinó també amb el seu cos».

Este documental coral amplifica la veu a diverses persones migrants subsaharianes que recorden el viatge ple de riscos, on les dones enfronten perills addicionals. Al mateix temps, al Senegal, les mares i familiars de les persones migrants mantenen l’esperança de rebre notícies dels seus sers estimats. Tant en un costat com en l’altre del Mediterrani, sorgeixen iniciatives que promouen la trobada entre persones diverses i busquen crear benestar.

«Un projecte molt sentit»

La pel·lícula, liderada per l’activista valenciana María Chaqués, és una coproducció de l’Associació Col·lectiva AfroLatidos i Arka Productora, totes dues amb seu en la Comunitat Valenciana.

María Chaqués, codirectora del documental i presidenta d’AfroLatidos, comparteix la seua emoció: «Estic especialment emocionada de tornar al meu Benimaclet natal amb Mare Mediterraneum, un projecte molt sentit en el qual m’he implicat en cos i ànima. La trobada amb persones migrants africanes, i més concretament dones al Senegal, el Marroc i Espanya, durant els 15 anys de rodatge, ha marcat completament una part de la meua vida. De fet, este documental és un homenatge a totes elles i, al mateix temps, inclou una xicoteta part del meu propi relat autobiogràfic».