Música en benefici de les persones amb dany cerebral. Ixa és la premissa del concert que oferirà l’orquestra i cor efímers ‘Dreamers in white’, integrat per 200 intèrprets valencians, el pròxim 26 d’octubre al Palau de les Arts. Els voluntaris, dirigits pel director Ramón Torrelledó, faran sonar els seus instruments i veus coincidint amb el Dia del Dany Cerebral Adquirit (DCA).

El concert està impulsat pel mateix director i la fundació GMP i compta amb la col·laboració de la fundació Per Amor a l’Art i Miarco. Les entrades solidàries, a un preu de 20 euros, es poden adquirir ja a través de la web del Palau de les Arts i de la fundació GMP ‘Somos Dreamers’. La recaptació total de l’entrada, sumada a la contribució de la fila zero habilitada per a la causa, es destinarà al programa d’oci i respir familiar de l’associació de Dany Cerebral Adquirit de València, Nueva Opción.

L’orquestra simfònica ‘Dreamers in White’ estarà recolzada per les corals Allegro ONCE València, Santíssima Trinidad, el Cor de la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, l’Escola Coral de l’Eliana, el Cor Juvenil Picanya, el Cor Bonrepòs i Serenata Cor de Cambra. A més, comptarà amb la participació de joves solistes emergents com el clarinetista Álex Díaz, els pianistes Irina Soriano i Arturo Abellán i les veus de Johann Sebastian i Adrián Inastrillas.

La Fundació ONCE acollirà la primera fase dels assajos quan només estan convocats els cors. Després es traslladaran al costat de l’orquestra al Palau de la Música per a finalment pujar vestits de rigorós blanc a l’escenari del Palau de les Arts el 26 d’octubre per a fer realitat este projecte d’integració social a través de la música, que en esta ocasió busca visibilitzar el DCA i millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seues famílies.

Mig milió d’afectats

Amb prop de 500.000 persones afectades, el dany cerebral adquirit és la primera causa de discapacitat permanent a Espanya a conseqüència d’haver patit un ictus, un accident de trànsit o un tumor cerebral. En concret, en la Comunitat Valenciana es compten més de 56.000 casos; és la segona autonomia amb major incidència. Estes pateixen problemes de mobilitat i comunicació, dificultat per a planificar i prendre decisions, alteracions de la memòria i rigidesa cognitiva.

Amb 28 anys de trajectòria, l’associació Nueva Opción és un referent en l’atenció a persones amb dany cerebral adquirit. Ha estat distingida amb la Medalla al Mèrit per Accions en Favor de la Igualtat i per una Societat Inclusiva de la Generalitat Valenciana i el Premi Especial Túria a la Millor Contribució Social.