La iniciativa ‘Projectes Que Canvien El Món’ arriba a la seua trentena edició amb el mateix objectiu que als seus inicis: promoure la col·laboració del teixit associatiu valencià. Ho fa amb una nova convocatòria —té obert el seu període d’inscripció de sol·licituds fins al 6 de novembre— que repartirà 20.000 euros entre els projectes seleccionats.

Amb la finalitat d’enfortir el teixit social i afavorir la participació ciutadana, la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción tornen a convocar enguany les ajudes per al desenvolupament de projectes alineats amb els objectius de l’Agenda Urbana 2030 impulsats per dues o més entitats, sent ja una de les convocatòries d’ajudes interassociatives més consolidada del territori valencià.

Una societat millor

La convocatòria d’ajudes inclou projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu i, com en les anteriors edicions, es posa especial èmfasi en la contribució a la transformació de les nostres societats per a complir amb l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, promovent la realització de projectes entre associacions relacionats amb el Decàleg d’Objectius Estratègics que proposa l’Agenda Urbana 2030. Per segon any consecutiu, les ajudes superen l’àmbit territorial de l’Horta i arriben a tota la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu per part de les entitats impulsores de «posar en valor i reconéixer les activitats i l’essència de l’associacionisme valencià a tot el territori». Des de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción asseguren que aquest nou marc territorial permet també establir sinergies entre entitats de diferents punts de la geografia, i d’aquesta manera «enfortir, encara més, l’acció associativa».

Per a sol·licitar l’ajuda, les entitats han d’explicar el paper de les diferents associacions implicades, els municipis on es realitzarà el projecte i de quina manera està prevista la participació ciutadana. Així mateix, les sol·licituds hauran de descriure els objectius, la metodologia, les activitats, el pressupost i l’avaluació del projecte.

La convocatòria està oberta a totes les entitats no lucratives domiciliades a la Comunitat Valenciana, i el termini de presentació de projectes finalitzarà el dilluns 6 de novembre de 2023. En els 29 anys anteriors de Projectes Interassociatius, s’han lliurat ajudes per valor de 315.671 €, repartits entre 195 projectes i més de 900 entitats.