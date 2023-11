Detindre el creixement de les ciutats i protegir la biodiversitat «per a posar el focus en la salut i qualitat de vida» són dos dels cinc punts proposats per la vicepresidenta del Consell Nacional d’Arquitectes de França, Valérie Flicoteaux-Melling, per a promoure una urbanització sostenible a tot el món. L’arquitecta, encarregada de transició ecològica en este consell, és una de les especialistes que ha participat esta setmana en la primera edició de «Tardor Verda», un programa d’actes culturals, científics i didàctics organitzat per l’Institut Francés i que, entre altres aspectes ambientals, ha examinat com haurien de ser les ciutats del futur.

Per a Flicoteaux-Melling frenar el desenvolupament urbanístic és «la millor solució per a protegir la Naturalesa» en una estratègia que afig altres tres punts: treballar per una major descentralització, potenciar l’economia local i impulsar la descarbonització. En el cas de França, «la centralització és un problema perquè genera una falta de vincles de solidaritat entre ciutats grans i mitjanes» i, en l’aspecte econòmic, «cal donar valor al comerç de proximitat» i valorar que «més quantitat no significa més qualitat» a l’hora de potenciar «la cura de la llar». Descarbonització A això cal sumar la importància de la descarbonització, ja que en l’actualitat més de la meitat de la població mundial viu en ciutats «però en 2050 ho farà quasi el 70 %» pel que «cal pensar com fem per a sobreviure 8.000 milions de persones». En la seua opinió la pròxima adaptació de la capital francesa serà la d’afrontar un clima com el de Madrid i precisament a la capital espanyola s’ha referit en la mateixa jornada el titular de l’Oficina «Madrid Nou Nord» en la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Interior de la Comunitat de Madrid, Ramón Cubián Martínez, per a detallar este projecte urbanístic sostenible que es preveu estiga conclòs en 2040. Levante-EMV analiza los retos de las ciudades en materia de sostenibilidad Esta iniciativa implica una intervenció de més de cinc quilòmetres de longitud des de l’estació ferroviària de Chamartín fins al límit nord amb l’autovia de circumval·lació M40 i inclourà «14.500 metres quadrats de Naturalesa sobre les actuals vies de tren, que són com a cicatrius de Madrid», segons Cubián. «Madrid Nou Nord» impulsarà el comerç de proximitat i desplegarà una xarxa de «residències de protecció oficial» que suposarà una facilitat d’accés a l’habitatge per als joves, en un moment, el pròxim decenni, en el qual es preveu que els habitants de la Comunitat de Madrid augmenten en un milió més de persones.