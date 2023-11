Ministres i responsables de Turisme dels països de la UE han aprovat esta setmana la «Declaració de Palma», en la qual advoquen per avançar cap a un nou model sostenible per a un turisme «més ecològic, digital, inclusiu i resilient», segons va informar la secretària d’estat de Turisme, Rosana Morillo.

L’objectiu que es marquen és que el turisme contribuïsca a una major creació d’ocupació i creixement i «que garantisca el benestar a llarg termini de tots els integrants de la cadena de valor, especialment de la població local».

Amb el document, aprovat per aclamació pels representants, els estats membres de la Unió Europea declaren de manera expressa la seua voluntat de donar suport a la investigació, el coneixement i la innovació en turisme, fomentant la competitivitat de les empreses i de crear un entorn favorable per al seu desenvolupament, «amb especial atenció a les pimes i microempreses i els agents turístics de les regions ultraperifèriques, rurals, i de zones menys accessibles i despoblades».

Sostenibilitat econòmica

Morillo va destacar que en el debat dels ministres i responsables de Turisme dels diferents estats membres «ha quedat clar que la sostenibilitat social ha d’avançar de la mà de la sostenibilitat econòmica i mediambiental».

Va afegir que, en virtut de la «Declaració de Palma», tot progrés ha de tindre com a objectiu promoure un turisme que tinga en compte la sostenibilitat en els tres eixos: econòmic, mediambiental i social.

Morillo va destacar que els compromisos adquirits en la declaració van en la mateixa línia que els objectius que es va fixar en matèria de turisme la presidència espanyola del Consell de la UE que, amb la premissa de «millorar la competitivitat de la indústria turística, persegueixen escometre una transformació cap a un model més sostenible, més digital i de major qualitat».

La secretària d’Estat de Turisme va assenyalar que la declaració marca les accions i el camí cap a elles i que, després de la presidència espanyola este semestre començarà la presidència belga en la primera meitat de 2024 i després hi haurà una altra reunió informal de ministres de Turisme on s’establirà el calendari d’accions que va prenent cada estat membre, dins del compromís adquirit en la Declaració de Palma.

Xifres encoratjadores en 2023

Per part seua, el director general adjunt de la Direcció General de Mercat Interior, Indústria i Emprenedoria (GROW) de la Comissió Europea, Hubert Martin Gambs, va recordar que el turisme es va veure molt afectat per la pandèmia però «ja està en vies de recuperació i les xifres són encoratjadores per a 2023», perquè en la primera meitat de l’any s’ha registrat «un rècord de 1.500 milions de pernoctacions a la UE».

L’objectiu és que el turisme canvie i es faça més resilient i que es desenvolupen més els seus aspectes socials, en un procés on «les transicions verda i digital són element central del debat».