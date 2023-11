La ONGD valenciana Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) va organitzar el passat dimarts una taula redona sota el títol «Tunísia. Ressaca d’una revolució», en la Facultat de Dret de la Universitat de València (UV). Esta jornada, centrada en visibilitzar les vulneracions de drets de les dones i de les persones migrants, ha posat el focus en la necessitat de sostindre les sinergies creades entre la societat civil organitzada de tots dos costats del Mediterrani. «La construcció de xarxes és una riquesa quan posem el focus en qüestions com la migració perquè la mirada no ha de ser solament local, sinó que també cal tindre una visió transfronterera, perquè el fenomen migratori és transnacional», assenyala Anna Rispa, coordinadora del Magreb de ACPP.

Per la part seua, el professor i doctor en sociologia per la UV, Albert Mora, va explicar que sobre la situació de les persones migrants «es viu una de les principals amenaces al cor dels drets humans que és la dignitat, la llibertat i la igualtat de totes les persones, tant en el sud global com en les societats europees». D’altra banda, Salwa Kennou, directora de l’associació tunisiana AISA i activista soci-política tunisiana, va subratllar que «des del punt de vista jurídic la dona tunisiana en comparació amb la d’altres països àrab-musulmans té els seus drets escrits en la constitució i en les lleis, però en la realitat diària està molt lluny de poder gaudir d’estos drets tal com ho fan els homes». De 2011 a l'actualitat Ho va remarcar per a desmitificar que Tunísia haja mantingut la garantia dels drets humans fins a l’actualitat, ja que la millora que va nàixer amb el moviment de la primavera àrab en 2011 ha canviat amb la política dels últims tres anys. L’ACPP celebra una jornada sobre el retrocés del Drets Humans a Tunísia Quant a les condicions de les persones migrants, Hichem Guesmi, president de ALDA, aclara que «la realitat és que el govern tunisià no s’ha volgut fer càrrec d’este col·lectiu, la llei que regula les condicions d’estada dels estrangers té com a data 1968, per la qual cosa la protecció de drets és molt limitada». Bechir Glissa, del sindicat UGTT, va assegurar, a més, que «un gran nombre de persones migrants acaben treballant de manera irregular, sense contracte i sense cobertura social, la qual cosa fa que estiguen cada vegada més desprotegits.